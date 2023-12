¿Gobierno Petro está dejando solo al presidente de la Cámara, Andrés Calle?

Calle es de los pocos liberales que están de frente con el Gobierno Petro y abiertamente ha dicho que respalda las políticas del mandatario. Sin embargo, varios congresistas le han hecho caer en cuenta que el Ejecutivo no está correspondiéndole y que desde las pasadas elecciones no hubo un respaldo.

Por ejemplo, la coalición de gobierno no respaldó la candidatura de su padre para la Alcaldía de Montelíbano (Córdoba), aunque resultó ganando en los comicios. No ocurrió lo mismo con Gabriel Calle para la Gobernación de dicho departamento, que quedó en manos de otro sector político. No obstante, Petro fue al departamento días antes de las elecciones pero sirvió de muy poco.