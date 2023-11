Gobierno Petro vuelve a la carga contra Sanitas: ministro de Salud llamó “mezquina” a la EPS, y el presidente ya la había tildado de “canalla”

“Los impedimentos para que no exista el cambio son permanentes. Ya sacan las EPS hasta a sus empleados para manifestarse , pero son tan mezquinos que ni siquiera son capaces de darles medio día de su trabajo. ¿Sabe a qué hora los citaron para que se movilizaran a los empleados de la EPS Sanitas? A las seis de la tarde cuando ya trabajaron, por lo menos les debían de haber dado un día libre a sus trabajadores”, cuestionó el ministro Jaramillo.

El ministro justifica que la reforma a la salud no va a cerrar las EPS, sino que las transformará para que no puedan aplicar un modelo de integración vertical a partir del que consigan beneficios económicos con el sistema de salud.

En palabras del funcionario: “No vamos a acabar las EPS, las EPS permanecerán, se transformarán, harán lo mismo que están haciendo hoy con excepción de que no van a recibir el recurso, es la única diferencia. Lo único que van a hacer es lo que vienen haciendo hoy, pero no les vamos a dar los recursos, no se van a poder integrar verticalmente o que enriquezcan a través de la integración vertical hasta a capitales foráneos”.