Gustavo Bolívar asegura que dirigirá el DPS con transparencia y lanza dura advertencia: “No permitiré que se roben ni un peso”

Por medio de un video publicado en su cuenta de X, el exsenador manifestó que el jefe de Estado le encomendó dirigir una de las instituciones más grandes del Estado colombiano y con más recursos, por lo que no escondió su felicidad ante la confianza que depositó el máximo mandatario en él.

“Esto para mí es un gran honor porque refleja la confianza que tiene el presidente en mí, pero también me acarrea una enorme responsabilidad”, comentó.

En su mensaje, Bolívar habló de la transparencia que tiene que estar al interior del DPS, por lo que advirtió que no permitirá que se roben un solo peso. “Se puede colar uno que otro ladronzuelo, pero los pillamos y lo judicializamos”, sostuvo.

El integrante del Pacto Histórico aseguró que no necesita robar dinero del Estado, algo que siempre ha demostrado a lo largo de su carrera en la política. Bolívar recordó que en su momento se retiró del Congreso y empezó a trabajar en sus novelas, algo que le ha ayudado a estabilizarse económicamente, por lo que este tema no será un problema para asumir este nuevo cargo.

“Queremos que cada peso de Prosperidad Social llegue hasta el extremo de la pobreza en Colombia, que llegue hasta cada rincón del país, que no haya ningún pobre que no se beneficie (…) Si queremos la paz, lo primero que hay que hacer es resolver los problemas sociales”, manifestó.

Para ello, Bolívar precisó que necesitarán interactuar con varios ministerios para lograr que todo lo que tiene en mente se convierta en una realidad. “Encontrarán en mí una persona honesta y eficiente, que les va a servir con todo gusto y que no se va a servir de un solo centavo del Estado”, dijo.

Respondió a las críticas

Su nombramiento ha generado fuertes críticas por parte de sectores de la oposición, especialmente porque consideran que el excongresista no está preparado para asumir este importante cargo, por lo que le sacaron a relucir que no cuenta con una carrera profesional.

Fuerte pelea entre Gustavo Bolívar y Miguel Uribe por nombramiento en el DPS: no se bajaron de “perdedor sucio” y “sinvergüenza”

Contexto: Fuerte pelea entre Gustavo Bolívar y Miguel Uribe por nombramiento en el DPS: no se bajaron de “perdedor sucio” y “sinvergüenza”

“Yo me he especializado en tapar bocas a lo largo de mi vida y esta no va a ser la excepción”, señaló.