Gustavo Bolívar se queja por la cantidad de investigaciones que le abrieron estando en política: “eso no es vida”

El exsenador Gustavo Bolívar, uno de los más visibles del Pacto Histórico durante su paso por el Capitolio Nacional, reveló este lunes que puede ocupar el ranking de los líderes políticos con más demandas en su contra.

El pronunciamiento del excongresista del Pacto Histórico se dio a propósito de la renuncia a su curul que presentó el senador Arturo Char, quien tomó esta decisión para defenderse del proceso judicial en su contra en la Corte Suprema de Justicia, tras las declaraciones de la exsenadora Aida Merlano contra él y miembros de su familia, en las cuales, según ella, supuestamente estarían involucrados en su caso de compra de votos.

Según Bolívar, la renuncia de Char se dio para evadir al alto tribunal y que su caso pase a la Fiscalía: “Arturo Char renuncia apenas lo llaman a indagatoria para huir de la Corte”.

Bolívar comparó lo ocurrido con Char con lo que fue su paso por la política, en el cual, según reveló, se ganó bastantes enemigos y varias demandas en su contra.

Congreso de la República. - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

“Por amenazas denuncié personas en la Fiscalía y no pasó nada. Pero denuncié lo que pasa en el Congreso y ya me citaron cuatro veces y el 15 tengo otra. 98 procesos me abrieron estando en la política. Eso no es vida”, puntualizó el exsenador del Pacto Histórico, quien en todo caso sigue siendo uno de los principales alfiles del presidente Gustavo Petro.

Arturo Char renuncia apenas lo llaman a indagatoria para huir de la Corte.

Por amenazas denuncié personas en Fiscalía y no pasó nada. Pero denuncie lo q pasa en el Congreso y ya me citaron 4 veces y el 15 tengo otra.

98 procesos me abrieron estando en la política. Eso no es vida. pic.twitter.com/pIkiZsH0Fh — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) February 7, 2023

La renuncia de Char

Char presentó su renuncia irrevocable como senador de la República electo para el período 2022-2026. “Como es conocido por la opinión pública, desde hace más de cuatro años la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió investigación en mi contra; el pasado mes de noviembre profirió una providencia de apertura formal de instrucción y me citó a indagatoria; una vez ello ocurra, quedaré formalmente vinculado a ese proceso”, reconoció el senador.

Arturo Char. Tiene indagación preliminar por el escándalo de la ‘Casa Blanca’. - Foto: Archivo Particular.

En ese sentido, dijo que ese caso en su contra le imposibilita llevar a cabo a plenitud sus labores como congresista. “Con la tranquilidad de haber actuado siempre bajo la ley y siendo coherente con la responsabilidad que depositaron los electores, prefiero dar un paso al costado en este momento”, anunció el congresista de Cambio Radical.

Según la ponencia del magistrado Francisco Farfán, en la que se recopilan las pruebas dadas por Merlano al Alto Tribunal, Char habría hecho parte de un “entramado criminal”. Además del senador, también son mencionados por Merlano el exalcalde de Barranquilla Alejandro Char, Lilibeth Llinás Delgado, amiga del saliente senador, y Julio Gerlein Echeverría, entre otros nombres.

Precisamente, una de las primeras versiones de la excongresista fue en medio de una entrevista con Vicky Dávila, directora de SEMANA, en 2020 desde Venezuela, país en el que se encuentra luego de haberse fugado de las autoridades.

La excongresista Aida Merlano está prófuga de la justicia tras el escándalo de la Casa Blanca. - Foto: AFP

En esa ocasión, Merlano mencionó por primera vez al senador de Cambio Radical y a miembros de esa casa política del Atlántico. “Me mandaron a unos abogados de Arturo y Álex Char, que me iban a explicar algo que pensaban hacer para que yo pudiera salir (de la cárcel) y que no me desesperara. Fue cuando me hablaron de la fuga. El único propósito de la fuga era que me asesinaran”, aseguró la excongresista.

Esa versión sobre su fuga, la exsenadora la ha mantenido ante la justicia. En sus declaraciones también ha mencionado que Arturo Char habría tenido que ver con su escape del consultorio odontológico. “Me prometieron una nueva vida con mi familia mientras solucionaban todo. Esa fue la promesa que me hicieron”, dijo.

Sobre la compra de votos, Merlano mencionó a Char, diciendo que supuestamente el senador le exigió a Julio Gerlein que le entregara una lista con el detalle de las personas que le habían entregado dinero para los votos.