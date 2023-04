Gustavo Petro está desatado contra César Gaviria: esta es la violenta caricatura que compartió y con la que lo ridiculiza y lo insulta

La pelea entre Gustavo Petro con César Gaviria está en su peor momento. El expresidente dio una larga entrevista que fue portada de SEMANA en la que se refirió en términos muy duros al Gobierno.

El exmandatario ha sido uno de los más grandes opositores a la reforma a la salud y esta semana anunció sanciones contra los liberales que decidieron apoyar al Gobierno, en contravía de las decisiones del partido.

La situación generó una enorme controversia. El mandatario colombiano, sin tapujos y de manera directa, alertó que si el expresidente Gaviria sigue vulnerando los derechos políticos en contra de los integrantes de su colectividad, elevará el caso a instancias internacionales.

Mientras tanto, un grupo de 18 parlamentarios de su colectividad se rebeló y redactó una carta en su contra. La misiva se conoció a las 10:00 p. m. de este martes 25 de abril en las redes sociales.

En medio de esa difícil coyuntura, el presidente compartió una caricatura que muestra a Gaviria con los pantalones abajo, un bastón y un cinturón en la mano preguntando enfurecido: ¿quién está apoyando las petrorreformas? El presidente la puso en su Twitter con un irónico mensaje: “Moderados”.

SEMANA conoció que la disputa que se gesta del liberalismo contra Gaviria fue promovida desde un computador de la Casa de Nariño a donde asistieron varios congresistas cercanos al Gobierno Petro.

En realidad, los 22 congresistas del liberalismo acudieron a una cena en la noche de este miércoles 26 de abril, presidida por Gustavo Petro.

El encuentro, según le contó una fuente a este medio, fue a las 8:00 p. m. y asistió la jefe del gabinete, Laura Sarabia; el ministro del Interior, Alfonso Prada, y el alto consejero para las regiones, Luis Fernando Velasco.

Desde la campaña presidencial, Velasco, quien es liberal, agrupó a los disidentes de su partido en contra de César Gaviria y los llevó a donde Petro.

“Recibimos con molestia e indignación la declaración que usted hizo el día de ayer, no solo por el contenido, sino por las improcedentes y antidemocráticas decisiones que se anuncian en la misma”, expresaron los 18 de 33 congresistas de la colectividad en la carta que redactaron y firmaron después de la cena.

Gustavo Petro y César Gaviria, cada vez más distanciados. - Foto: Foto Presidencia y foto SEMANA

Los congresistas citaron en el documento a una reunión que se realizó el 11 de abril de este año con la bancada de la Cámara de Representantes, en la que se decidió “discutir de manera libre y abierta el contenido de la reforma a la salud”.

“En esa bancada no se decidió ni acordó que los congresistas votaran de una u otra manera, y por eso estamos convencidos de no ir en contravía de los estatutos del Partido Liberal y/o ley de bancadas al consultar el sentido del voto con nuestra conciencia y convicciones”, concluyeron los dirigentes.

A los representantes que firmaron la carta, entre ellos, Olga Beatriz González, Jezmi Barraza, Andrés Calle, Carlos Ardila, Álvaro Rueda y Flora Perdomo, entre otros, no les gustó el tono amenazante de Gaviria, quien fue enfático en advertir: “Se aplicarán las sanciones que contemplan los estatutos para quienes se aparten de las decisiones que se consideren de bancada. Esto supone a aquellos que reciban nombramientos u otro tipo de prebendas o compromisos de recursos para destinos públicos o privados, que incurren en violación de normas definidas como de bancada. También se sancionará a quienes anuncien o promuevan el desconocimiento de tales decisiones”.

César Gaviria durante su último encuentro en el Palacio de Nariño con Gustavo Petro. - Foto: Colprensa / El País

Es más, por primera vez, el expresidente Gaviria habló sobre la posibilidad de que se cometa un delito contra la administración pública. “Tales conductas podrían ser entendidas como cohecho, con la aplicación de sanciones conforme a los fallos que han sido aplicados por la Corte Suprema en el pasado reciente”, anotó.

Lo que buscan los congresistas es que el liberalismo convoque a una bancada exclusivamente para votar la reforma a la salud de Carolina Corcho. Lo hacen porque creen que tienen las mayorías, al menos en la Cámara de Representantes, para derrotar a Gaviria.

Como la colectividad no tiene planeado, al menos de momento, convocar a la bancada porque ya se fijó una postura en contra de la iniciativa del Gobierno, los parlamentarios se estarían acercando directamente a la Casa de Nariño a manifestar su respaldo.

Reunión de César Gaviria con integrantes liberales de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes - Foto: Partido Liberal

La molestia del presidente Petro venía desde la dura entrevista que el exmandatario le dio a SEMANA. En su conversación con la directora Vicky Dávila, Gaviria había dicho que el Gobierno no va bien. “Es evidente que no va bien. Las cosas no le han salido. Él se ha deteriorado mucho desde que es presidente. Su imagen pública se ha deteriorado bastante. Tampoco ha logrado armar un equipo que sea capaz de ayudarle a llevar la Presidencia. Además, a él le gusta mucho estar y hablar por fuera del país, tiene esa predilección. Tiene un mundo de asesores y asesoras a los que uno no sabe bien qué tanto les cree o no. Ese poder de esas personas se ha ido erosionando. Petro le coge desconfianza a la gente muy fácil, él le coge pereza a la gente muy rápido”, aseguró.

Y luego agregó detalladamente que le parecía malo. “Por ejemplo, la política de orden público no se le entiende, ni tampoco la paz total. No sé por dónde van a sacar la cabeza porque está creciendo la inseguridad a una velocidad impresionante. La seguridad va a ser el principal tema de la campaña que viene. Ni siquiera va a ser la personalidad de Petro. En economía, creo que lo han hecho relativamente bien porque tienen por ahí a Ocampo, que es una persona bien formada y con buena trayectoria y credibilidad. Sin embargo, están cometiendo errores porque cada cosa que presentan es para tumbar el crecimiento de una economía que ya sabemos que este año va a crecer mal. Entonces, no sé hasta dónde nos va a llevar eso. El crecimiento del país en 2023 puede ser muy bajito, mucho menor de lo que están diciendo los técnicos, esos señores que desde Nueva York y desde un escritorio van diciendo cuánto va a crecer cada país. Yo creo que dicen lo que intuyen y ya”, dijo.

Carolina Corcho Ministra de Salud y Protección Social - Foto: Guillermo Torres /Semana

Sobre la reforma a la salud y Carolina Corcho había sido demoledor. “Ella (Corcho) es la que, en gran medida, ha dañado los acuerdos que se han hecho. Los acuerdos se hacen y ella va y los daña, y vuelve y se hacen y ella vuelve y los daña. Ella también tiene una visión ideológica de los cambios en la salud y eso es muy equivocado. La salud no necesita cambios ideológicos, sino cambiar lo que no funciona y mantener lo que funciona. Pero a ella esos temas no le interesan y es muy distante y no le gusta relacionarse con los dirigentes políticos. Ha sido un proceso muy desgastante para el Gobierno y para el sistema. De hecho, se le decía a ella: ‘Oiga, esto va a colapsar si no hacemos algo ya’, y ella como si no le importara. Entonces, mientras tenga esa actitud tan olímpica, que no le importa que el sistema se quebrante, creo que no va a conseguir que el Congreso le vote”, dijo.

Y le había hecho una advertencia al presidente en ese sentido: “Si él no cambia de actitud frente a lo que nosotros hemos solicitado, creo que no va a haber reforma a la salud, así de simple. Lo que estamos haciendo es tratando de proteger la parte del sistema que funciona y que se cambie lo que no funciona”.