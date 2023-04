Carolina Corcho, a punto de ser derrotada por los partidos políticos. Se viene una semana definitiva para modificar la reforma a la salud

El Partido Liberal, el Conservador y La U mantienen sus líneas rojas sobre la reforma a la salud, pero no se atreven a hundirla. Esta semana podría quedar resuelto el trámite en la Comisión Séptima de la Cámara.

El debate de la reforma a la salud en el Congreso vive días de máxima tensión. De por medio está el futuro de la salud de los colombianos, y lo que ocurra marcará el rumbo de la coalición que respalda al presidente Gustavo Petro en el Congreso.

Cuando se pensaba que el proyecto se iba a hundir, revivió. Hasta ahora, la discusión en la Comisión Séptima de la Cámara ha estado enfocada en la técnica legislativa. Mientras que la oposición pretendió frenar todo con recusaciones, el petrismo avanzó en un intenso lobby que hasta incluyó a la primera dama, Verónica Alcocer, lo que desató fuertes críticas. También llamó la atención la llegada del presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, quien conversó con varios congresistas.

“La visita de la primera dama fue intempestiva. Nadie estaba preparado”, aseguró Agmeth Escaf, presidente de la Comisión Séptima.La oposición tuvo una pequeña victoria el martes cuando logró aplazar el debate mientras la Comisión de Ética resolvía las recusaciones. El miércoles, el excandidato presidencial Enrique Gómez presentó otra acción similar, pero Escaf la desestimó y el debate siguió.

A las 9:00 a. m. del próximo martes fue citada la discusión en la Comisión Séptima de la Cámara. - Foto: esteban vega la-rotta-semana

Al final, la ponencia negativa para hundir la reforma fue aplastada con 17 votos en contra y solo cuatro a favor. Cambio Radical y el Centro Democrático fueron las únicas bancadas que respaldaron el archivo. Los integrantes del Partido Conservador, La U y el Partido Liberal, a pesar de sus críticas, le dieron la oportunidad de discutirla.

¿Qué viene ahora?

A las 9:00 a. m. del próximo martes fue citada la discusión en la Comisión Séptima de la Cámara. El representante Germán Rozo, del Partido Liberal, expondrá una ponencia alternativa a nombre de su bancada. El texto tiene el aval del expresidente César Gaviria, un duro opositor del polémico proyecto de Carolina Corcho. Será también el turno de los promotores de la reforma. Por eso, los representantes Alfredo Mondragón (Pacto Histórico), Juan Carlos Vargas (curul de paz), Germán Gómez (Comunes) y Martha Alfonso (Alianza Verde) defenderán su ponencia positiva.

El documento está basado en una enmienda en la que vienen trabajando y con la que han buscado recoger algunas de las solicitudes hechas por los partidos. Mondragón le dijo a SEMANA que, además de los ajustes que compartieron en un documento recientemente, se han presentado nuevas proposiciones que deberán evaluar para ver si las incluyen.

El ministro del Interior, Alfonso Prada y el representante, Agmeth Escaf. - Foto: guillermo torres-semana

La gran duda será el voto de los congresistas de La U y el Partido Conservador. Llamó la atención que la enmienda no fue firmada por Gerardo Yepes (Partido Conservador) y Camilo Ávila (La U), quienes estuvieron en el ojo del huracán por respaldar la ponencia de Corcho antes de Semana Santa. Sin embargo, en el Pacto Histórico están convencidos de que los pueden tener de su lado.

Pero el precio para los congresistas de La U y los conservadores si se alinean con el Gobierno Petro sería alto. Ambas colectividades advirtieron sanciones si no se respeta la orden para las bancadas. El problema para el Gobierno es que el texto no termina de convencer a los partidos. Un punto fundamental sobre el que no hay acuerdo es el poder de la Adres y los fondos regionales, que abrirían las puertas para más burocracia y riesgos de corrupción.

Los partidos también piden un aseguramiento mixto y defienden el rol de las EPS en el modelo de salud, mientras que el Gobierno insiste en un sistema más estatal. El presidente Gustavo Petro ha reiterado que hay puntos inamovibles. El representante Mondragón se alineó con esa idea: “El país no nos eligió para hacer un cambio de nombre de las EPS, es para hacer un cambio de verdad”.

La Comisión Séptima de la Cámara de Representantes seguirá como el escenario de debate de la reforma a la salud esta semana. - Foto: guillermo torres-semana

En entrevista con Vicky Dávila, directora de SEMANA, el expresidente César Gaviria sentenció, refiriéndose a Petro: “Si no cambia de actitud sobre lo que hemos hecho, creo que no va a haber reforma a la salud, así de simple”. Por su parte, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, líder de Cambio Radical, expresó que su bancada votará negativamente. La presidenta de La U, Dilian Francisca Toro, y el senador Efraín Cepeda, presidente del Partido Conservador, hicieron el anuncio de su negativa, pero no han vuelto a referirse al tema.

El hermetismo empieza a pasar cuenta de cobro. El martes, congresistas del Partido Conservador anunciaron su rechazo al proyecto, pero, tras conversar con La U, dejaron abierta la puerta para seguir haciendo modificaciones. Según los presentes, hubo roces entre ambas bancadas.

Además, Vargas Lleras le reclamó a Toro en Cali que si La U respalda la reforma a la salud no apoyarían su aspiración si decide lanzarse de nuevo a la gobernación del Valle del Cauca.

Los petristas más optimistas esperan que el proyecto sea aprobado en primer debate en la semana que comienza. La duda es si los partidos están dispuestos a ceder. El tiempo corre en contra del Gobierno, como lo reconoció el presidente del Senado, Roy Barreras. “Espero que en esta semana, en dos debates, máximo tres, logremos sacar el proyecto”, le dijo Escaf a SEMANA.

Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, seguirá siendo escenario del debate de la reforma a la salud. - Foto: Guillermo Torres /Semana

La oposición dice que el Gobierno no cuenta con los votos para aprobar la reforma y que, por eso, no citaron a una nueva discusión el jueves. Aseguran que el petrismo busca un mayor margen de maniobra. Congresistas del Pacto Histórico reconocieron que no se quedarán quietos estos días.

Otra preocupación es que en la plenaria hay proyectos esperando y se terminarán votando a las carreras en las próximas semanas. “Si logran llegar a una conciliación con los partidos, el Gobierno va a buscar ‘pupitrear’ esta reforma”, alertó el representante Andrés Forero, del Centro Democrático.

En la oposición también creen que la presión del Gobierno sobre los partidos ha tenido efecto y que la amenaza sobre la salida de los viceministros funcionó. Además, en los pasillos del Congreso ronda la idea de que, si no ceden en sus pretensiones, el presidente le pedirá la renuncia a algunos de los ministros que representan a esas colectividades.

Esta semana será definitiva. Llegó la hora cero para que los partidos les den la cara a los ciudadanos y expliquen las razones de su voto en un tema fundamental que tendrá un impacto definitivo en la salud de los colombianos.