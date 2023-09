Gustavo Petro no permanecerá en el poder después de 2026: “Ahí no nos vamos a quedar, ese Palacio es muy feo, frío, helado”

Cuando apenas lleva 14 meses en el poder, el presidente Gustavo Petro anticipó que no se quedará en la Presidencia después del 2026, cuando vence el período de cuatro años por el que fue elegido en junio de 2022.

“Ojalá el día en que nos vayamos, ese día, ojalá, porque ahí no nos vamos a quedar”, aseguró.

A renglón seguido procedió a calificar el edificio presidencial, desde donde despacha actualmente: “Ese palacio es muy feo, frío, helado”, y reiteró: “Feo. Ahí no nos vamos a quedar, hay gente que le gusta quedarse ahí, no entiendo por qué. Ahí hasta asustan ”, dijo.

"Ojalá el día que nos vayamos de ese Palacio, que ahí no nos vamos a quedar porque es feo y frío; ese día que salgamos, ojalá otro gobierno progresista nos suceda": presidente Gustavo Petro. Vea más: https://t.co/4MeaAkLyhV pic.twitter.com/paQsUzOZu8

Y aclaró que no estaba hablando de las actuales elecciones, sino las nacionales: “Ojalá se elija un gobierno progresista para continuar la senda que vamos trazando y profundizarla”.

Hoy —según el presidente— “la humanidad elige entre dos partidos, toda la humanidad se define ante dos partidos: el de la barbarie y el de la esperanza. Nosotros somos la esperanza de Colombia”. (Photo by JUAN BARRETO / AFP) | Foto: AFP

Y pidió a sus seguidores concentrados en la plaza de Bolívar: “Nunca apoyar a la barbarie, la barbarie que mata, que nos destruye, que nos conduce al odio. Ese no es el camino de Colombia, el camino es la esperanza”.

“Desde las plazas llenas de Colombia, desde las plazas llenas de Colombia, en las grandes ciudades, yo interpelo a la oligarquía colombiana, o ‘el establecimiento’ parece mejor, o a quienes han gobernado tradicionalmente este país, a quienes tienen poder económico, a quienes tienen poderes que no son elegidos por el pueblo, pero a veces son más poderosos que el presidente mismo, a esa élite colombiana los interpelo desde esta plaza llena de gente, de pueblo, de ciudadanos”, dijo.

Y siguió: “Les hemos propuesto un acuerdo nacional, les hemos dicho ‘vengan, hablemos’, no para que el presidente se arrodille al poder económico, sino para que las élites de Colombia puedan dialogar con su pueblo, quizás por primera vez, que no lo vean como una cosa, como un objeto que solo sirve cuando son elecciones”.

Además, pese a la negativa de la oposición, Gustavo Petro le informó al país “que la ‘paz total’ está avanzando, no estamos retrocediendo, no estamos retrocediendo, el ELN está llegando a un punto de negociación que nunca había alcanzado en su historia, estamos a punto de llegar a un no retorno”, manifestó.