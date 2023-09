Estos son los 9 escándalos y pruebas que ponen contra las cuerdas a Gustavo Petro por la financiación “ilegal” de su campaña: el pacto de La Picota, su hermano, su hijo y su exnuera

Gustavo Petro respondió al cuento de su hermano de que cuando eran niños a ambos lo habían diagnosticado de Asperger. Pero no dijo nada de lo más grave que señaló Juan Fernando Petro en la entrevista que dio a Los Informantes, que los narcos desde la cárcel, le habían puesto un millón y pico de votos. La revelación, que en otras circunstancias, habría sacudido al país, se suma a una lista muy larga de irregularidades señaladas frente a la elección presidencial. Estas son apenas algunas en una linea del tiempo que deja muchas preguntas.

1. El pacto de la Picota. Abril de 2022

La primera denuncia de que algo andaba mal la hizo Ricardo Calderón, en Noticias Caracol. “El viernes 8 de abril de 2022, los presos del ERE Sur de la cárcel La Picota, más conocido como el pabellón de la parapolítica, recibieron una visita inesperada. A las 9:26 a. m. ingresó el biólogo y filósofo Juan Fernando Petro, hermano de Gustavo Petro, el candidato a la Presidencia de Colombia por el Pacto Histórico”, señaló el noticiero.

Se trataba de una visita de más de seis horas del llamado Gran Hermano a varios reclusos del penal a los que fue a visitar en calidad de “amigo”. Lo hizo acompañado de Iván Danilo Rueda, el ahora comisionado de Paz, que en ese entonces era coordinador nacional de la ONG Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.

En esa reunión, en medio del centro de reclusión, estaban nombres muy conocidos. Iván Moreno, excongresista, condenado a 14 años por celebración indebida de contratos, enriquecimiento ilícito y cohecho propio; Germán Chaparro, exalcalde de Villavicencio, condenado a 39 años por homicidio agravado y concierto para delinquir; Ronald Housini Jaller, exgobernador de San Andrés, condenado a 7 años previa aceptación de cargos por los delitos de concierto para delinquir, celebración indebida de contratos, peculado por apropiación y cohecho; Javier Zapata, exgobernador de Guainía, acusado por concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y peculado; Whitman Porras, exgobernador de Casanare, condenado a 18 años de cárcel por peculado por apropiación y celebración indebida de contratos; Manuel Antonio Carebilla, excongresista y exgobernador del Amazonas, condenado a 14 años por peculado, cohecho impropio, concusión y falsedad ideológica; Álvaro García Romero, exsenador, condenado a 40 años de cárcel por la masacre de Macayepo.

La cumbre se denominó “El Pacto de La Picota”. Allí, se sabe que se habló del llamado “perdón social”. Otros internos le contaron a Caracol que en la reunión Iván Moreno lloró y Juan Fernando Petro lo llevó a hablar aparte. Luego, en la W Radio, el entonces candidato Petro se refirió al tema de su hermano: “Hablando con Iván Moreno, que es el que yo metí a la cárcel (…) del carrusel de la contratación en Bogotá, que no es narco, no es parapolítico, es corrupto o fue corrupto, él está en un proceso muy interesante desde el punto de vista personal, ustedes pueden ir a hablar con él y comprobarlo. Lo que él nos ha sugerido, Iván Moreno, es ser constructor de lo que yo he propuesto, que se llama el perdón social y eso se está discutiendo dentro de las cárceles, lo que se llamaría el perdón social”.

Lo que reveló Caracol, sin embargo, era otra cosa y muy grave: en las cárceles, el hermano del hoy presidente ofrecía tratos penales beneficiosos a cambio de apoyar su candidatura. “Los internos consultados aseguran que el hermano del candidato habría hablado de una reforma a la justicia, que incluiría rebajas de penas para los corruptos y la supuesta eliminación de los jueces de ejecución de penas”, sostuvo el noticiero.

“Les estaba ofreciendo una reforma a la justicia de una rebaja del 20%, cerrar los jueces de ejecución de penas, básicamente eso”, le dijo un preso a Caracol.

2. Piedad Córdoba visita también La Picota. Abril de 2022.

Por esos días, también se conoció que Piedad Córdoba visitó a extraditables en las cárceles y les habría ofrecido la no extradición si ganaba Gustavo Petro.

En el Inpec figuraban cuatro ingresos de la senadora en la cárcel. Estos se hicieron el 9 de marzo, cuatro días antes de las elecciones al Congreso; el 17 de marzo, cuatro días después de dichas elecciones, y el 23 de marzo y el 24 de marzo. SEMANA reveló las primeras imagenes de la congresista en ese centro penitenciario. El registro fílmico de las cámaras de seguridad del centro penitenciario correspondía a la visita del 23 de marzo de 2022.

Solo en la última visita apareció reportado que Piedad Córdoba estuvo con su hermano Álvaro Fredy Córdoba Ruiz, capturado el pasado 3 de febrero con fines de extradición por narcotráfico y quien permanece detenido en La Picota, en Bogotá.

Se habló en su momento de que, además de haberse visto con su familiar, se habría encontrado con varios extraditables, a quienes supuestamente les habría ofrecido no ser extraditados si Gustavo Petro es elegido presidente.

Algunos de los extraditables a los que Córdoba habría visitado, y que la tienen en el ojo del huracán, serían José Leonardo Muñoz Martínez, alias Douglas, exjefe de la Oficina de Envigado; Francisco Javier Zuluaga, alias Gordolindo; Juan José Valencia, alias Andrea, a cargo de las finanzas del Clan del Golfo, y John Freddy Zapata, conocido como alias Messi, integrante del Clan del Golfo.

3. Los Petrovideos. Junio de 2022

SEMANA reveló largas horas de conversaciones de la campaña de Gustavo Petro que dejaban en evidencia que la promesa del candidato del Pacto Histórico de llevar una campaña limpia no se cumplió. Se trataba de largas sesiones de los comités de estrategia política, digital y de comunicaciones, en las que se trazaron todos los planes que, comparados con lo quesucedió en campaña, coincidían perfectamente y tienen como objetivo ir eliminando políticamente a sus rivales.

En varias de esas reuniones participó el candidato presidencial; su esposa, Verónica Alcocer, y algunos alfiles de confianza, como Roy Barreras, Alfonso Prada, Eduardo Noriega, Catalina Velasco, Clara López, Armando Benedetti, Luis Fernando Velasco, Temístocles Ortega, Roosvelt Rodríguez y Eduardo Ávila.

En los videos, queda claro que no hubo problema en “correr la línea ética”, como señaló el polémico Sebastián Guanumen, que luego fue premiado con un consulado en Chile. En esas conversaciones quedó en evidencia que en la campaña sabían y discutían sobre visitas a las cárceles para pedir votos a cambio de no extradición.

La campaña de Petro, según demuestran los videos, estaba en alerta por las movidas de Piedad Córdoba con los extraditables y no sabía cómo expulsarla. La situación produjo agitadas discusiones internas. Así sugirió Roy Barreras manejar la crisis.

Piedad Córdoba se había convertido en uno de los más grandes cimbronazos de la campaña de Gustavo Petro. El Pacto Histórico decidió incluirla en su lista cerrada para Senado y su alta votación la dejó dentro de la bancada como el miembro más incómodo. Los problemas la han perseguido desde hace años, pero en 2022 le explotaron todos en cascada.

Casi que no había semana, por esos días, en la que Córdoba no era protagonista de las noticias por un escándalo: sus polémicas como la “madrina” de Álex Saab y los negocios que habría tenido con él, el llamado que le hizo la Corte Suprema, su misteriosa detención en Honduras por llevar fajos con miles de dólares, la captura de su hermano, las supuestas asesorías a las Farc para que dejaran de últimas la liberación de secuestrados como Ingrid Betancourt y, la peor para la campaña, sus visitas a los extraditables.

En los petrovideos queda claro que dentro del Pacto Histórico, este último hecho se vivió con angustia y rabia. En una de las reuniones, Roy Barreras advierte que conocen de esos movimientos y que este escándalo puede aparecer en cualquier momento.

“Hay visitas a las cárceles, al pabellón de extraditables, de gente del Pacto Histórico, ofreciéndoles la no extradición a los extraditables... En los pabellones se reunieron”, señala Roy ante Clara López Obregón y Eduardo Noriega. Y ahí se adelanta a lanzar una propuesta: “prepararse” para la tormenta y anticiparse al estallido político y judicial, como quien “estalla controladamente” un explosivo.

4. Las revelaciones de Day Vásquez. Marzo 2023

SEMANA publicó las reveladoras conversaciones entre Day Vásquez y el hijo del presidente, Nicolás Petro. En estas queda clara la angustia permanente del joven por hacer lobby, conseguir plata, invertirla en una casa y “vivir bien”. Este medio tuvo acceso a todo lo que ambos conversaron entre el 5 de enero de 2021 y el 22 de enero de 2023. En total, 1.600 páginas con sorprendentes revelaciones.

Day Vásquez, en entrevista exclusiva con Vicky Dávila, directora de SEMANA, denunció que Nicolás en la campaña presidencial de 2022 recibió 600 millones de pesos del exnarcotraficante Santa Lopesierra, conocido como el Hombre Marlboro, y otros 400 millones de pesos que, según ella, entregó el hijo del polémico Turco Hilsaca. Aunque dijo que los dineros iban dirigidos a la campaña presidencial de Petro, la mujer aseguró que su entonces esposo se quedó con todo para comprar una lujosa casa en Villa Campestre, en Barranquilla.

“Hay cosas que creo que se deben saber, cosas que ha hecho Nicolás. Todo ha sido a espaldas del papá, eso sí lo debo aclarar, debo decir las cosas como son. Todo lo que ha hecho él desde 2022, bueno finalizando 2021 e iniciando 2022, que fue la época electoral o preelectoral”, dijo Day.

Según su relato, el país debía conocer que Nicolás Petro recibió “dineros de personas que han tenido un pasado un poco oscuro. Del señor (Samuel) Santander Lopesierra (alias el Hombre Marlboro). Estuvo extraditado 20 años (condenado por narcotráfico y conspiración). Eso lo sabe todo el mundo y ahora aspira a la Alcaldía, si no estoy mal, de Maicao (La Guajira). Nicolás le recibió dinero a ese señor, más de 600 millones para la campaña del papá. Eso nunca llegó legalmente a la campaña porque él se quedó con ese dinero, y así otros. A un señor de Cartagena, el Turco Hilsaca, creo que se llama, también lo recibió en mi apartamento”.

5. Los explosivos audios de Benedetti. Junio de 2023

En la aireada pelea que tenía Armando Benedetti con Laura Sarabia, unos mensajes de voz dejaron claro que en la campaña hubo hechos que llaman la atención. Todo explotó porque Benedetti pidió una cita con el presidente Petro, en la Casa de Nariño, y lo dejaron tres horas plantado, según su relato. Él se sintió humillado y le reclamó con dureza a Sarabia.

“Lo que te estoy diciendo, Laura, es que ese tratamiento (...). Y ayer el presidente: ‘No, no, es que tengo afán’. Ajá, marica, yo hice cien reuniones (...), 15.000 millones de pesos, es más, si no es por mí, no ganan. Entonces, así sea de hipócrita, uno va y recibe a la gente, pero el tratamiento que tú y el presidente me dieron ayer, marica, yo no sé; además, lo que te voy a decir no es una amenaza (...), veo que esto me puede emputar, pateo hijueputa, y ahí nos caemos todos hijueputa”, le dijo Benedetti a Sarabia.

SEMANA revela en exclusiva mensajes en los que Benedetti confiesa que consiguió 15.000 millones de pesos para la campaña y todos los votos de la Costa. El exembajador recalca que sabe cómo se recogió la plata en esa zona del país. “Con tanta mierda que yo sé, pues nos jodemos todos”, dice. | Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA / Getty Images

La conversación, rápidamente, se transformó en una cruda pelea. “Perdón, Laura, pero es que uno también explota, es que se pasan de calidad, yo fui el que organicé todos los votos, hijueputa, en la Costa, todos, hijueputa, sin que pusieran un peso y además esa plata se fue para el Pacífico. ¿Quién ve eso ahora? Nada. ¿O es quieren que diga, hijueputa, quién fue el que puso la plata? No me jodan la hijueputa vida, no me jodan la vida, porque lo que pasó ayer y antier [fue] una mierda Laura, de parte tuya y de parte del presidente”.

Benedetti le hizo una advertencia: “Prepárense porque yo en cualquier momento reclamo mi espacio político y no lo hagan para que vean, y si creen que es una amenaza, es una amenaza y si quieres grabarlo, grábalo, exploto porque ayer ustedes me maltrataron como una mierda y eso no se le hace a Benedetti”.

Dolido, el hoy exembajador le dejó claro a Sarabia que no estaba jugando y se preocupó por advertirle que no era una amenaza.

“Era como tratando de enrostrame ‘tú no vales verga’, pero yo no entiendo tú de dónde sacas eso y no es una amenaza (…), no sé. Con tanta mierda que yo sé, pues nos jodemos todos, sí, ustedes me joden a mí, yo los jodo a ustedes, pero se caen las Torres Gemelas. (…) A Osama Bin Laden, cuando tumbó las Torres Gemelas, le importaba una mondá la imagen y si lo iban a matar o no lo iban a matar, pero tumbó las Torres Gemelas”, señala Benedetti, en uno de los apartes más candentes conocidos por SEMANA.

Benedetti estaba cansado en Venezuela y tenía la esperanza de volver a Bogotá luego de las conversaciones que había tenido con el presidente Petro y las promesas que le había hecho para regresar, y mucho más con los cambios en el gabinete.

“Laura, tú me conoces a mí. [Mira] el cuento del tigre, al tigre hay que dejarle una salida porque, si no, se tira encima de las personas. Y tú sabes que yo soy tigre que, sin salida, de pronto me tiro encima de las personas”, le subraya Benedetti a Sarabia.

El curtido político aseguró que lo que sabe puede desatar un tsunami. “En el momento en que yo diga quién dio la plata aquí en la Costa, yo sé que es esa mondá, tú que no sabes un culo de historia, lee cómo empezó el hijueputa [proceso] 8.000 y por qué empezó, ahí está la clave de todo lo que te va a pasar, y si tú crees que es un chantaje, cree que es un chantaje, es una respuesta a una forma de hijueputas de ustedes, es una respuesta a una hijueputada, no es chantaje todavía”, le aseguró Benedetti a la que era la mano derecha de Petro. Y le insistió: “Vamos a ver qué tal que uno diga quién fue el que puso la plata aquí en la Costa… jum…”.

Armando Benedetti dejó sobre la mesa una frase demoledora para el gobierno. Dice que, si él habla, todos podrían ir a la cárcel. “No es mamando gallo, no es amenaza, porque tú me conoces. Yo no me voy a dejar mamar gallo, Laura, te lo juro por la vida de mis hijos que no pasará nunca, nos hundimos todos, nos acabamos todos, nos vamos presos, acabamos toda la hijueputa verga”.

6. Day Vásquez y Nicolás Petro son capturados y van a la justicia. Julio 2023

En la audiencia ante un juez, el hijo del presidente prometió colaborar con las investigaciones. El fiscal leyó apartes del interrogatorio que rindió Nicolás Petro y donde advirtió que los dineros recibidos también terminaron en la campaña del hoy presidente de la República, Gustavo Petro.

“El señor Nicolás Fernando Petro aportó información relevante que hasta el momento la Fiscalía General de la Nación desconocía. Entre ellos, llamó la atención sobre lo siguiente: acerca de la financiación de la pasada campaña presidencial del actual presidente, doctor Gustavo Petro Urrego, y de los dineros que ingresaron a dicha campaña, los cuales, al parecer, habrían superado los topes mínimos permitidos por la ley y una parte de ellos no habrían sido debidamente reportados ante las autoridades electorales”, narró el funcionario judicial.

La imputación contra Nicolás Petro y quien fue su compañera sentimental, Day Vásquez, fue contundente. Tanto que el aún diputado del Atlántico se lanzó rápidamente por un proceso de colaboración.

El mismo Nicolás Petro aseguró, durante las audiencias preliminares, que estaba dispuesto a revelar detalles de más hechos de corrupción y otras personas que aparecen vinculadas en esos procesos. Lo dijo mientras insistió al juez de control de garantías que se acercaría a la justicia por su familia y el hijo que está a punto de nacer.

“Quiero anunciar a Colombia que hemos decidido iniciar un proceso de colaboración donde me referiré a nuevos hechos y situaciones que ayudarán a la justicia. Lo hago por mi familia y por mi bebé que viene en camino”, precisó Petro Burgos, en la audiencia que se supone definiría la medida de aseguramiento.

La Fiscalía también advirtió que luego de la anunciada colaboración del hijo del presidente de la República, era necesario garantizar su seguridad, también la de quien era su compañera sentimental Day Vásquez, que junto a Nicolás Petro fue objeto de imputación de cargos por parte del ente acusador.

“Acá hay una situación en especial después de esta declaración libre y voluntaria, estas conductas se han cometido y él (Nicolás Petro) quiere revelar nuevos hechos de corrupción nacional; por tal motivo, no se opone la Fiscalía General de la Nación, pero sí que se le refuerce la seguridad al señor Nicolás Petro Burgos, a su familia, su esposa y toda su bancada defensiva. Esta solicitud es tanto para la señora Daysuris Vásquez y el señor Nicolás Petro”, agregó el fiscal del caso.

En la mesa quedó la duda sobre qué tanto sabía el presidente Gustavo Petro sobre la financiación ilegal de su campaña presidencial.

7. Nicolás Petro habla con SEMANA. “No voy a inmolar por mi papá”. Julio 2023

El hijo del primer mandatario se despachó. “Lo más doloroso para mí fue lo que pasó con quienes yo consideraba que me tenían aprecio, afecto y que me dieron totalmente la espalda...mi papá, familiares, amigos, personas que hasta hoy me di cuenta de que me quisieron utilizar. En el momento en que pasó esto y vieron que ya no les era útil, empezaron a darme la espalda. Y no solamente eso, sino a darse golpes de pecho en redes sociales y reuniones privadas. A mí me comentaban. Han querido destruirme”, dijo.

El joven aseguró que sentía una gran desilusión con el presidente. Y advirtió que no estaría para guardarle la espalda. “La situación con mi papá no viene bien desde hace varios meses. Me duele porque, independientemente de todos los errores que cometí, porque yo reconozco que cometí errores, un padre siempre debe estar ahí”, dijo.

“Independientemente de todo, porque sí está bien el cargo, la política, etcétera, pero lo más importante es el tema familiar y sentimental. Yo sí sentí que él me dejó solo, me dejaron solo, y me duele muchísimo, Vicky. Y más esta semana cuando me mostraron unas declaraciones en las que él dijo, más o menos, que no me arrodillara ante el verdugo y, pues, la lectura obviamente es que me inmole por él y por la causa.

Vicky, el año pasado, sin pensarlo, me hubiese inmolado por él, sin pensarlo dos veces. Si hay alguien que realmente sudó la camiseta en la campaña presidencial, y en las anteriores, fui yo. Si hay alguien que visitó, que estuvo siempre en las calles, en los barrios, en los municipios, convenciendo, seduciendo a la gente, fui yo.

Si hay alguien que tuvo el contacto directo con las bases del petrismo, sobre todo, en el Atlántico y parte de la región Caribe, fui yo. Si hubo alguien quien ayudó a organizar decenas de manifestaciones, fui yo. Y a mí eso me tiene muy triste y muy dolido, porque sentí que me utilizaron como una ficha de ajedrez y que en el momento en que ya no era útil ahí sí me dieron la espalda. Ahí sí me pusieron para que me devoraran completamente. Incluso, miembros de mi familia ni siquiera querían tomarse una foto conmigo porque ‘uy, qué dirán si salgo con Nicolás Petro’. Entonces, es una situación que me tiene destrozado, triste, deprimido y, bueno, pues me toca luchar por mi hijo”, le dijo a la directora de SEMANA, Vicky Dávila.

Nicolás aseguró que hablaba porque quería ver crecer a su hijo, que en ese momento estaba en gestación y que nació este lunes. “Sé qué es sentir o qué es crecer con un padre frío y distante. No quiero eso para mi hijo. Entonces, es por él, por mi familia, que yo decido aceptar esta colaboración con la Fiscalía. Que se sepa la verdad, y, bueno, quiero aclarar algo: ni mi papá ni el gerente de la campaña, Ricardo Roa, sabían de los dineros que recibimos Daysuris y yo de Santander Lopesierra y de Gabriel Hilsaca. Obviamente, no sabían que parte de esos aportes yo los utilizaba para la campaña. Es importante hacer esa aclaración, pero hay otras circunstancias”, sostuvo

8. El apoyo de un narco de Casanare. Agosto 2023

El narcotraficante Juan Carlos López Macías, conocido con el alias de Sobrino, capturado en julio de 2022, habría estado detrás de múltiples eventos de la campaña del entonces candidato Gustavo Petro en Yopal, Casanare, incluso estaría vinculado con una posible financiación de la misma.

Así lo reveló una investigación presentada por Noticias Caracol, en la que se evidencia un acto de cierre de campaña, el 28 de mayo de 2022, un día antes de la primera vuelta presidencial, el cual se habría realizado en una lujosa casa, donde dos meses después fue capturado López Macías.

Este hombre fue extraditado en febrero de 2013 por cargos de narcotráfico, siendo uno de los hombres de confianza de Cristóbal Galeano, quien en aquel momento era el mayor capo de los Llanos Orientales.

Sobrino volvió al país en 2015 y se escondió bajo la fachada de empresario de la región, para continuar con sus negocios. Desde su regreso al país, las autoridades colombianas y hasta la DEA le estaban siguiendo los pasos.

Junto a alias Sobrino fueron capturadas otras personas, entre ellas su esposa, Sandra Navarro Trujillo, quien además era integrante de la Colombia Humana, según Noticias Caracol. Sin embargo, tiempo después fue dejada en libertad.

Navarro hizo parte de los comités de la Colombia Humana en Casanare, durante la campaña de Gustavo Petro. Además, hasta el pasado mes de febrero seguía figurando junto a su hermana, Angélica Navarro, en las actas del partido.

Sandra y Juan Carlos, de acuerdo con la investigación de Noticias Caracol, fueron anfitriones de varias fiestas políticas en su propia casa. Por ejemplo, en varios videos de aquellas reuniones, obtenidos por la unidad investigativa del noticiero, se observa la presencia de un importante vocero de Colombia Humana del Casanare: Fabio Vargas, a quien más adelante le pidieron explicaciones sobre el tema en una reunión del partido político.

La pregunta que intentó responder el informativo con su investigación es si había una relación cercana de esta pareja con los dirigentes políticos del partido a nivel central.

Varias intercepciones telefónicas reveladas por el noticiero dan cuenta de que el narcotraficante y su grupo delictivo estaban en alerta máxima, pues había sospechas por su detención.

Sin embargo, en estas llamadas también aseguraban que Sandra Navarro tenía buenas relaciones con el petrismo, lo que podría implicar que su situación mejorara con la llegada al poder de Petro. Y aunque finalmente Petro se convirtió en presidente, la captura fue inminente.

Entre todos los capturados, cuatro aceptaron los cargos o están tramitando preacuerdos. Uno de ellos, el mismo Juan Carlos, quien resultó condenado a 15 años de prisión.

La investigación concluyó: “Por los videos, las declaraciones de la banda y otras pruebas de Noticias Caracol, es evidente que el narcotraficante y su esposa, Sandra Navarro, fueron claves en la operación logística de la Colombia Humana en el Casanare”.

9. El Urabá antioqueño y el Magdalena Medio

“El Urabá y el Magdalena Medio, dirigidos desde las cárceles, lograron una votación que (Álvaro) Uribe entendió, él lo dijo: ‘Me parece raro que en lugares donde (Gustavo) Petro no podía ni llegar, ahora gana masivamente’. Nosotros vimos que entre Norte de Santander, el Urabá antioqueño y el Magdalena Medio, Gustavo (Petro) obtuvo un millón y pico de votos que no tenía antes (...) con ese millón y pico de votos fue que ganó”.

Así resumió Juan Fernando Petro la victoria de su hermano a la Presidencia de la República en el 2022. El controvertido familiar vuelve a estar en el ojo del huracán por las revelaciones que hizo en una entrevista para el programa Los Informantes, que lo calificó como el Gran Hermano.

Juan Fernando habló de su hermano. Aseguró que lo vio hace dos semanas y lo encontró pensativo y solo. “Lo que ha pasado con Nicolás lo afectó”, dijo. De su sobrino afirmó que es un joven que quiere atrapar el mundo. Y narró que de niño lloraba mucho.

A su juicio, la plata que habría entrado de manera irregular no habría pasado jamás frente a los ojos de su hermano. “Gustavo siempre está filosofando... Habrá que mirar quiénes fueron los que hicieron eso”, dijo.

Sobre las visitas que hizo a las cárceles, y que lo pusieron en el foco de la controversia en campaña, el hermano del presidente aseguró que habían sido clave para la victoria de su hermano. “Que sean parte del engranaje económico del territorio”, dijo sobre lo que conversaron en las cárceles.