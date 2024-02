“Hablas igual que un macho misógino”: aterrizaje de Laura Sarabia en el Dapre divide a algunos sectores del Pacto Histórico

“No hay lío en que te disguste Laura Sarabia y su ascenso profesional, ¿pero por qué expresarte así de ella, con esas palabras? Me cuesta mucho creer que eres feminista, y ya te lo he dicho antes porque no es la primera vez que te leo este tipo de trinos. Hablas igual que un macho misógino y lo peor es que no te enteras”, le dijo a Afanador.