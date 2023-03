“Hago un llamado a la sensatez y a su espíritu demócrata, el cambio no es perpetuándose en el poder”: Katherine Miranda

La representante Katherine Miranda, de la Alianza Verde, sigue mostrando reparos sobre los ajustes que se han hecho en la ponencia de la reforma política. En las últimas horas la congresista denunció un ‘mico’ y posteriormente otros congresistas de distintos sectores han develado más artículos que no dejan de ser polémicos.

Miranda volvió a insistir que no votará ese proyecto favorablemente si se mantienen esas propuestas. Y pidió que no se vayan a atornillar en el poder. “Hago un llamado a la sensatez y a su espíritu demócrata, el cambio no es perpetuándose en el poder. Si no retiran esos micos, desde ya anuncio mi oposición férrea a esta reforma política. ¡Conmigo no cuenten!”, aseguró la congresista de la Alianza Verde.

Senador @RoyBarreras: de buena fe acepté su invitación a un café empezando 2023 a fin de mejorar la reforma política y eliminar micos e incentivos perversos. Es triste que no solo no se tuvo en cuenta ninguna sugerencia, sino que la ponencia para 2da vuelta es aún peor. #AsíNo — Cathy Juvinao 🏛🇨🇴 (@CathyJuvinao) March 17, 2023

El ‘mico’ que denunció Miranda en las últimas horas es un artículo en el que se propone que los congresistas se puedan reelegir en el siguiente periodo a través de listas cerradas.

“Para el periodo de transición al nuevo sistema de democratización interna para la selección de los candidatos que integrarán las listas cerradas y bloqueadas de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, se utilizarán los diferentes mecanismos establecidos en el artículo 107 y en la Ley. Para la organización de esas listas, por una única vez se podrá tener en cuenta el orden de elección, sin condicionamiento de género, del último periodo constitucional para la respectiva corporación”, propone ese articulado.

Otro de los congresistas que hizo la alerta fue el senador Jota Pe Hernández, de la Alianza Verde. “¡Atención Colombia! Mantienen en la ponencia de la reforma política el famoso ‘mico’ de la reelección inmediata para los actuales congresistas en listas cerradas! ¡Abran los ojos y miren bien quienes son esos congresistas que van a traicionar a los colombianos!”, aseguró el congresista.

Katherine Miranda alertó de varios 'micos' en la reforma. - Foto: diana rey melo-semana

Además de ese artículo se conoció otro ‘mico’ con el que se propone que los congresistas puedan pasar a ser ministros y viceversa. Según detalló Miranda, y el abogado Daniel Briceño, el artículo fue propuesto por el presidente del Senado Roy Barreras y respaldado por Fabio Amín (Partido Liberal, Ariel Ávila (Alianza Verde) y Julián Gallo (Comunes).

La representante Cathy Juvinao, también del Verde, contó que se había reunido hace varias semanas con el presidente del Congreso para detallar la propuesta, pero se mostró molesta porque no se cambió la redacción de la ponencia. “Senador Roy Barreras: de buena fe acepté su invitación a un café empezando 2023 a fin de mejorar la reforma política y eliminar ‘micos’ e incentivos perversos. Es triste que no solo no se tuvo en cuenta ninguna sugerencia, sino que la ponencia para segunda vuelta es aún peor”, señaló la congresista de la Alianza Verde.

El presidente del Senado, Roy Barreras, es el coordinador ponente de la iniciativa. - Foto: SEMANA

Desde el Concejo de Bogotá también se mostraron en contra de la propuesta del Gobierno. El cabildante Manuel Sarmiento de Dignidad afirmó que es “inaceptable” que en la reforma política del Gobierno se promueva la corrupción, la politiquería y el clientelismo. “¿Qué tal esto? Permite que Congresistas puedan ser nombrados Ministros ¿A cambio de qué, de aprobar todo lo que Petro presente en el Congreso? ¡Cínicos!”, cuestionó Sarmiento.

En el Partido Conservador también mostraron reparos. El representante a la Cámara Luis Miguel López afirmó que desde el pasado 15 de diciembre vienen denunciando varios artículos que serían contraproducentes como el de la reelección inmediata de los congresistas. “El principio democrático es innegociable”, dijo.

La senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, también cuestionó la propuesta. - Foto: Guillermo Torres /Semana

Por su parte, la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, alertó que se estaría abriendo la posibilidad de la doble militancia. “Se mantiene la idea de autorizar por única vez que los miembros de las corporaciones de elección popular, puedan inscribirse a otro partido sin incurrir en doble militancia”, afirmó la congresista uribista.

La reforma política ya fue aprobada en sus primeros cuatro debates, pero por tratarse de una ley estatutaria debe surtir otros cuatro debates antes de mitad de año, sin embargo, con las críticas que han surgido a la ponencia no la tiene fácil.