“Hay un ambiente de incertidumbre frente a las EPS, le pedimos claridad al Gobierno Petro”: alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda

Las EPS les adeudan a los hospitales públicos, a los privados y los gerentes me han llamado a preguntar qué va a pasar y han advertido que deberán cerrar las instituciones si no hay pagos.

J.A.: He sentido que no me han cerrado las puertas. Los ministros han sido respetuosos y solidarios con el territorio. He planteado los proyectos, estamos construyendo nuestro Plan de Desarrollo que debe estar alineado con el del Gobierno. El presidente cumple sus metas en las regiones y los recursos los debemos jalonar los mandatarios. No podemos gobernar con egos, con sectarismos y con odio. Tenemos que entender que hay un país con demasiadas necesidades y recursos limitados y hay que priorizarlos.