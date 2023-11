Hernán Cadavid le responde duro a Gustavo Petro: “Sus años como congresista lo catalogaron como un hombre vago y perezoso”

“Se ha querido criminalizar el cumplir las funciones del congresista: asistir a las sesiones y participar en el debate. Esto no se debe permitir. Si la función del congresista es no asistir, ¿para qué se hizo elegir? Y peor, ¿para qué se gana un sueldo que viene del bolsillo de los colombianos?”, cuestionó el presidente en sus redes sociales.

“Sus años de congresista y sus años de senador, antes de la Presidencia, lo catalogaron como un hombre vago, perezoso. No terminaba las sesiones. Salía del país sin pedir autorización, no terminaba los debates. Ahora viene a decirnos a la oposición cómo nos tenemos que comportar. No, presidente. No, presidente Petro, no es el aporte”, dijo Cadavid.