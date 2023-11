Inicia el trámite legislativo de la reforma a la educación: Comisión Primera de la Cámara aprobó la ponencia

“Es claro que la expresión de fundamentalidad de los derechos en mi opinión tiene que ir acompañado de una posibilidad fiscal que permita que estos esfuerzos que aquí se están haciendo. Que permita que en ese propósito en el que casi todos nos encontramos, que permita que todo ese esfuerzo que se hizo en alrededor de 12 audiencias, que permita que esa orientación técnica que se le quiere dar a casi todo el proyecto pueda cumplir sus fines, y que no se convierta en una frustración, tiene que estar acompañado del componente fiscal” , manifestó Cadavid.

“Advierto que querer incorporar en ese tipo de articulado de una ley estatutaria la intencionalidad de promover pedagogías sobre algunos acuerdos políticos no le hace bien al sistema educativo. Dejen esos espacios para otras expresiones, permitan que eso tenga otro desarrollo. Hoy ya existe, inclusive, la cátedra de la paz. ¿Para qué le van a colgar más arandelas a un proyecto que puede salir técnicamente bien planteado?”, agregó, recalcando que el objetivo de los reparos no es entorpecer el trámite del proyecto.

Los Andes, la Javeriana, La Sabana y Eafit no le jalan a la reforma educativa de Petro: estos son sus serios reparos en una dura carta

Piedad Correal, representante del Partido Liberal, también dejó claras sus advertencias: “Personalmente, no estoy de acuerdo con estatizar los derechos. Por eso mi oposición en la reforma a la salud. No estoy de acuerdo con estatizar totalmente el aseguramiento y aquí no estoy de acuerdo con estatizar la educación”.