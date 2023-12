Iván Duque ‘saca pecho’ porque Contraloría destacó reconstrucción de Providencia como modelo exitoso: “Cuántas mentiras y calumnias”

Aunque no lo mencionó, Duque se refiere a los señalamientos que hizo en contra del programa de reconstrucción el presidente Gustavo Petro, quien tan pronto llegó al poder viajó hasta la isla y envió un panorama desolador. Dijo, entre otras, que le parecía costoso que una vivienda en la isla hubiera costado 600 millones de pesos.

“Son edificaciones para los que no pueden ver la foto, de aproximadamente 70 metros cuadrados. En promedio, esto da casi 10 millones de pesos por metro cuadrado. Entonces, por qué un valor tan sorprendente; cómo puede valer en Providencia una casa en concreto, con tejas de zinc, muchas veces, algo de estructura de acero, 600 millones de pesos”, dijo puntualmente el presidente en rueda de prensa.

Dijo que los asesores del presidente “no conocen verdaderamente lo que son el archipiélago y las islas. Providencia y Santa Catalina quedan a más de 700 kilómetros de Cartagena. Allá no hay ningún tipo de material de construcción, todo hay que llevarlo. Si antes de Iota, los costos casi que se doblaban o triplicaban con relación al continente, después del huracán los costos son aún más altos. No hay puerto, hay un muelle con dos posiciones. Llegaban unos barcos llevando comida y algunos productos, pero no estaban capacitados para transportar materiales para construir 1.837 viviendas. Ese era uno de los obstáculos. Nos tocó empezar a dragar el muelle para que pudieran arribar barcos de mayor capacidad que llevaran los materiales. Después de Iota ―el 16 de noviembre de 2020― se llegó a un acuerdo con la comunidad donde hubo mesas de concertación para definir cuál era la vivienda con la que ellos se sentirían seguros y acordes con el paisaje de la isla”, expresó.