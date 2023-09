Iván Name, presidente del Senado, se cansó del maltrato del presidente Petro: le exigió respeto y unas disculpas al Congreso de la República

Esas palabras del presidente Gustavo Petro no cayeron para nada bien en el Legislativo y, por esa razón, el presidente del Congreso, Iván Name, tomó la vocería para exigirle al mandatario de los colombianos respeto por la institucionalidad.

Presidente del Senado Iván Name | Foto: Esteban Vega

“No puedo aceptar como presidente del Senado la referencia del presidente hacia nosotros. No quiero una confrontación con el Gobierno, quiero creer que es un momento desafortunado del presidente pero tengo que pedirle que nos respete, nosotros apreciamos la institucionalidad y también apreciamos la dignidad que ostentamos”.

Con evidente molestia, Name aseguró que ese tipo de señalamientos sin prueba alguna no hacen bien a la labor Legislativa, por lo que pidió al presidente Petro que si tiene información alguna sobre lo que dijo, que acuda a las instancias pertinentes para interponer las acciones jurídicas.

| Foto: NurPhoto via Getty Images

“Nuestra protestas y nuestro reclamo, rechazamos ese señalamiento y nos trate de esa manera, sobre todo siendo el presidente de Colombia. Si tiene pruebas, que lo diga, pero que no nos señale”, reiteró.

El senador de Cambio Radical, David Luna, compartió el llamado de Iván Name y le pidió al presidente Petro no generalizar las acusaciones y le hizo un llamado para que no sea el promotor de la polarización en Colombia.