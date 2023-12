Iván Name se cansó de los ataques de Petro contra el Congreso. Cargado de tigre le pidió respeto y le dijo, “no somos ningunos corruptos”

SEMANA: Se le ha visto muy molesto con el presidente Petro por las declaraciones contra el Congreso. ¿Qué está pasando?

Iván Name (I. N.): No es una molestia ni personal ni accidental. Es una convicción política porque las instituciones tienen una vigencia y una dignidad por encima de sus miembros. Los que se equivocan son los hombres, no las instituciones. Entonces, si llega a haber equivocaciones de algunos de los miembros, de los del Congreso o de las corporaciones, no vamos ahora a envilecerlas y a condenarlas como tal. Son quienes se equivocan a nivel individual quienes deben presentarse al rigor de la justicia, pero no por ello se puede descalificar, por ejemplo, al Congreso. Si fuera por las equivocaciones, habría gente que no estaría donde está. Lo cierto es que no somos ningunos corruptos.

SEMANA: ¿Es la primera vez que un presidente de Colombia relaciona el paramilitarismo, el narcotráfico y los sobornos con el Congreso?

I. V.: Yo creo inconveniente que un gobernante descalifique las instituciones a través de un ataque a sus componentes porque no estén de acuerdo con lo que piensa. Eso es una manera anárquica y anacrónica de proceder políticamente. Yo por eso no lo acepto y exijo a todos los miembros del poder público que tengamos un mutuo respeto a nuestras instituciones por encima de sus componentes y de sus hombres, y de los acuerdos o desacuerdos que tengamos frente a los temas del país.

SEMANA: Pero hay quienes dicen que el presidente Petro está mostrando un desprecio por el Congreso...

I. V.: No me atrevería a hablar de desprecio porque, por ejemplo, el señor presidente de la República lo tuvimos en el Congreso como candidato perdedor en la anterior contienda de 2018. Yo creo que son cuestiones emocionales, coyunturales, que son inconvenientes. Creo que esa es la manera de analizar estas discrepancias que hemos tenido. Y no pienso darle a eso ni trascendencia ni polemizar. Sencillamente es que tengamos un respeto mutuo entre todos.

Iván Name habló con SEMANA desde el edificio del Congreso. No quiere confrontar con el Gobierno, pero tampoco esconde su crítica ante medidas o posiciones que no comparte. | Foto: esteban vega la-rotta-semana

SEMANA: Pero es que lo que no le gustó al presidente Petro es que el Senado haya hundido la legalización de la marihuana en Colombia...

I. V.: La democracia se debe respetar, el presidente Petro fue elegido por una mayoría y eso se debe respetar, así mismo debe respetar las decisiones que tomemos. Él puede esperar de nosotros un respeto por su dignidad y nuestra disposición a estudiar y a decidir sobre las propuestas que nos ha presentado el Gobierno.

SEMANA: Pero en esta defensa del Congreso lo hemos visto a usted solo. ¿Por qué el presidente de la Cámara, Andrés Calle, no dice nada?

I. V.: Bueno, posiblemente la Cámara ha tramitado las propuestas del Gobierno con mayor éxito porque nosotros no hemos tenido todavía la oportunidad de pronunciarnos. El próximo año nos llegará la reforma a la salud que empezará a tramitarse en la Comisión Séptima y después en la plenaria, así que ya tendremos toda la disposición para analizar las conveniencias que tengan esas propuestas para el país. También comenzaremos con la reforma pensional que ya anunciamos.

Me quiero adelantar a decirle que los congresos no son fábricas de leyes. Sin embargo, sería bueno que los críticos ácidos del Parlamento, que son sistemáticos, tal vez porque nunca llegan a él, puedan analizar los debates de control político que se han hecho y también el número de leyes que hemos estudiado y emitido y que hacen parte de la función que hemos venido cumpliendo.

Iván Name y Gustavo Petro. | Foto: FOTO1: SEMANA/FOTO2: SEMANA.

SEMANA: Pero en política las formas importan. ¿Las declaraciones del presidente Petro llevarán a que los senadores se sientan maltratados y eso retrase el estudio de las reformas?

I. V.: Yo espero que no, porque no conviene. El maltrato interinstitucional es inconveniente, pero a nosotros no nos va a afectar que nos quieran o no nos quieran. Nos corresponde la responsabilidad de estudiar minuciosamente las leyes, las propuestas sobre ellas y su conveniencia nacional. Con base en eso es que vamos a decidir.

SEMANA: Hay quienes dicen que hacer señalamientos al Congreso por soborno, paramilitarismo o narcotráfico es igual a que el Legislativo relacionara al presidente Petro con las guerrillas por su pasado. ¿Es real este análisis?

I. V.: Nosotros no vamos a entrar en esa polémica. Vamos a actuar como rama legislativa con su independencia, con la objetividad y con el reloj del tiempo conveniente. Porque tampoco se trata de que nos afanemos sobre temas tan trascendentales, sino que tengamos su detenido estudio y ello no va a estar empañado por ninguna diferencia. Nosotros no vamos a irrespetar la figura del presidente de la República.

Congreso de la República de Colombia. | Foto: Guillermo Torres /Semana

SEMANA: ¿Y cómo está su relación con el presidente Gustavo Petro?

I. V.: Estas relaciones son institucionales y se mantendrán, es lo que conviene al país. Pero lo que está claro es que el presidente Petro debe respetarnos y dejar de atacarnos.

SEMANA: ¿El llamado es solo para el presidente Petro?