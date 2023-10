¿Jalón de orejas?, Gustavo Petro advirtió que no quiere ver “ministros tirándose codo con otros, porque no hay equipo”

El presidente de la República Gustavo Petro realizó una particular declaración, que sonó ‘jalón de orejas’ a su gabinete de Gobierno, de cara a cumplir con las necesidades de las comunidades de diferentes regiones del país.

En medio de una agenda regional que adelantó el jefe de Estado en Tumaco, con gran parte del equipo de funcionarios de su administración, advirtió que no quiere ver “ministros tirándose codo con otros”, al señalar que eso no es “equipo”.

“Si no hay una política de transformación industrial de la producción agraria que se pueda tener en el territorio, entonces, yo quiero a mi gabinete alrededor de este tema”, sostuvo Petro.

También indicó: “Eso no lo hace un ministro solo, eso lo hace el equipo. No puede haber ministros tirándose el codo con el otro ministro, porque no hay equipo. El equipo es fundamental”.

“Cada ministerio diciendo es que voy a mostrar que cambié las latas de una casa. Entonces no estamos apuntando al centro de la transformación del territorio, no estamos haciendo paz ni creando justicia social, ni haciendo ningún cambio”, alertó el mandatario colombiano.

El presidente Gustavo Petro reunido con varios miembros del gabinete de ministros. | Foto: Presidencia

También reveló detalles de la toma que realizará su Gobierno de Tumaco en los próximos días, la cual durará dos semanas: “Estamos construyendo burocracia y eso no sirve. Para la reunión aquí del litoral pacífico aquí el Gobierno tiene que llegar listo es con las baterías de la transformación social y económica del territorio”.

“Si no toca esperar el próximo Gobierno o quien sabe cuál Gobierno para poderlo hacer y es este Gobierno es el que tiene las esperanzas depositadas para hacer ese cambio. Es la coherencia alrededor de este tema fundamental. Claro que no podemos pensar cómo cambiar la economía de este territorio en concreto si no hay un puerto que funcione”, insistió Petro.

Segunda Asamblea de Cocaleros

Por otro lado, en ese mismo evento, Petro ordenó a su Gobierno que realice la segunda Asamblea de Cocaleros, con el objetivo de definir los mecanismos de la sustitución de cultivos ilícitos de coca.

El jefe de Estado, en medio de su discurso señaló, que es de vital importancia que en la asamblea participen los actores regionales para lograr consolidad las medidas que terminen con los fenómenos de violencia.

“El objetivo es discutir con las personas que cultivan las salidas y la transición hacia una economía lícita”, sostuvo Petro.

Cabe señalar que en diciembre de 2022, se llevó a cabo la primera Asamblea Cocalera en la zona del Catarumbo, la segunda será, según reveló el mandatario colombiano, en Tumaco.

En la pasada asamblea, el presidente Petro dijo que su Gobierno permitirá que el campesino siga sembrando la hoja de coca mientras que la sustitución del cultivo funcione y así pueda, según el jefe de Estado, trasladarse definitivamente a una opción de cosecha lícita.

El presidente confirmó que la segunda asamblea se realizará en Tumaco. | Foto: Fotografía: Cristian Garavito Cruz-Presidencia

En el marco de esa primera asamblea nacional cocalera que se llevó a en El Tarra en el departamento de Norte de Santander, el presidente Petro dio instrucciones para que se diseñe un programa que cumpla con la finalidad de entregar un negocio sólido y sostenible a los campesinos.

“Se debe diseñar un programa para que un campesino pueda seguir con la hoja de coca mientras funcione el cultivo sustitutivo, nos van a decir que conviven con ese satán, no, convivimos con la realidad, no solamente no cometer los errores del pasado, se puede hacer con un proceso de diálogo”, sostuvo Petro en esa ocasión.

Un trabajador rocía soda caucásica sobre agua con alcaloide de coca en un "laboratorio" donde las hojas de coca se procesan en pasta de coca. | Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Y añadió en su declaración: “Los funcionarios públicos deben venir al territorio, claro que tenemos que sacar al campesino, tenemos que pasar a otras eras, la producción de la sustitución de cultivos en bruto debe convertirse en industria, no solo es plantar hoja de cacao, sino que tiene que haber una chocolatería en la misma región”.