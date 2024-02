José Antonio Salazar arremete contra canciller (e) Murillo: “No es abogado, está inhabilitado. Justifico sus declaraciones erradas porque es ingeniero de Minas”

“No he podido hablar con el señor presidente porque, como ustedes saben, se produjo el acto de declaratoria de insubsistencia el día lunes en la tarde. Se produjo primero por Twitter y después lo materializaron. Yo ya no soy funcionario público”, agregó.

José Antonio Salazar, exsecretario general de la Cancillería, desmiente a Luis Gilberto Murillo. Asegura que no fue notificado sobre su salida: “No me lo dijo que esa fecha es la misma que lleva esta resolución que expidió. Cómo puede explicarse semejante incongruencia”.… pic.twitter.com/JlfEb5mKHc

“El 22 de febrero yo tuve una charla con el ministro Murillo. Él nunca me dijo que me iban a retirar del cargo. Y si así fuera, esas decisiones la administración pública las debe tomar por escrito. Tanto no me lo dijo que esa fecha que no me echó, el 22 de febrero, es la misma que lleva esta resolución que expidió. ¿Cómo puede explicarse semejante incongruencia?”, indicó.