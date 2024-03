José Félix Lafaurie habla en SEMANA sobre reunión con el presidente Gustavo Petro: “Hay un espacio de trabajo conjunto con el Gobierno”

Al mismo tiempo, se trata de construir un tejido social de protección y eso implica que los actores en el territorio conozcan a las autoridades. Hay muchos ganaderos que no conocen al inspector, al alcalde, al juez, al fiscal, al teniente, el capitán o al policía. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo por tener un reconocimiento con las autoridades, que son las que, al fin y al cabo, tienen que responder por la seguridad y, al mismo tiempo, proteger la vida y los bienes de sus conciudadanos. Entonces es mucho mejor anticiparse a los hechos, teniendo un conocimiento claro de ellos.

J.L.: El presidente tiene incluso mucha más información que la que puede tener una persona como yo, que si bien tiene información, no tengo la misma información que él tiene. Creo que el presidente debe pasar la mitad del tiempo en consejo de seguridad. En consecuencia, él comparte perfectamente el diagnóstico. Aquí hay zonas del territorio que están vedadas para el Estado. Aquí hay muchas regiones de Colombia donde quienes mandan son los grupos armados ilegales, con el fin de proteger sus rentas ilícitas . En consecuencia, hay que dar una respuesta desde el Estado, pero también desde la sociedad civil. Esta respuesta solo se puede dar a través de los Frentes Solidarios de Seguridad y Paz.

J.L.: No, fíjese que no. Las conversaciones que yo he tenido con el presidente Petro siempre se han tramitado en un ambiente de absoluta cordialidad y muy enfocado a buscarle soluciones a las cosas.