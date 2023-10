Jota Pe Hernández se despacha contra la izquierda por defender al grupo Hamás: “no me sorprende porque son defensores de los terroristas en Colombia”

El senador de la Alianza Verde Jota Pe Hernández no aguantó más y estalló en contra de los congresistas que hacen parte de los partidos de izquierda y que han defendido el ataque terrorista del grupo Hamas en Israel.

El congresista señaló que es incomprensible la postura de algunos de sus compañeros y por eso les pidió no poner en riesgo las relaciones diplomáticas con Israel por defender a un grupo terrorista.

Sin embargo, el tono aumentó y dijo que las posturas de los legisladores que se han pronunciado por redes sociales no sorprenden a Colombia por todo lo que está pasando con las bandas delincuenciales en todo el país. “Y no me sorprende porque también son defensores de los guerrilleros y terroristas de acá de Colombia. Defienden a las disidencias de las Farc, al ELN y al Clan del Golfo”.