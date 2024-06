Juan Camilo Restrepo sale en defensa de los expresidentes y le dice a Petro que “si sigue mirando por el retrovisor se estrellará”

“Pero si la Procuraduría quiere tirarse a “Felipe” (ejemplo que dio el presidente) si llega a entregar la tierra, porque es de derecha, porque no entiende qué es el acuerdo de paz, porque decidieron hacer trizas el acuerdo de paz. ¿Qué hace Felipe? A lo mejor es valiente y firme, yo firmaría, pero a lo mejor dice ‘pero me van a fregar mi vida, no me podré emplear de mi existencia por entregarle la tierra a los campesinos’”, sostuvo Petro.