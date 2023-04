Juan Guaidó: “Gustavo Petro, sea vocero de los derechos humanos, no de quien persigue y encarcela a la oposición”

Mientras el presidente Gustavo Petro avanza en su gira diplomática en Estados Unidos, tendiendo puentes entre el gobierno de Nicolás Maduro y la Casa Blanca, el líder de oposición y el expresidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, le envió un fuerte mensaje al mandatario de los colombianos.

“Gustavo Petro, cuando no hay democracia, como en Venezuela, se escucha a todas las partes. Sea vocero de los derechos humanos, no de quien persigue y encarcela a la oposición, que censuró a la prensa libre y usa fondos robados para difundir más mentiras ahora con programa de televisión”, escribió el líder de la oposición, al que el presidente de este país desconoce. Al menos, no lo validó cuando asumió el poder de la Casa de Nariño en agosto de 2022.

Guaidó reaccionó a una frase que entregó Petro a la prensa norteamericana donde dijo que “más democracia, menos sanciones”, refiriéndose a Venezuela, su nuevo aliado político en Latinoamérica. “Que sea el pueblo venezolano libre, sin presiones, el que decida sobre su futuro inmediato”, agregó.

Gustavo Petro le da un oxígeno al gobierno de Nicolás Maduro en Estados Unidos. - Foto: Foto: Colprensa

Y después Petro convocó para el 25 de abril a una cumbre internacional sobre Venezuela en Colombia, un evento que se organizará en Bogotá y en el que se espera asista el secretario de Estado de la Casa Blanca, Antony Blinken, además del cuerpo diplomático de Estados Unidos, Europa y varios países de América Latina, entre ellos, Ecuador, México, Chile, Brasil, Argentina.

El encuentro, liderado por el canciller de Colombia, Álvaro Leyva, tendrá como fin destrabar las negociaciones entre el gobierno de Nicolás Maduro y sus opositores, que tiene como sede a México y que están estancados desde noviembre de 2022.

El papel de Petro es tan protagónico en las relaciones de Venezuela y Estados Unidos, que no está descartado que los diálogos de Maduro con la oposición se trasladen a Colombia.

El canciller Álvaro Leyva será el encargado de liderar la conferencia internacional de Venezuela en Colombia. - Foto: Agencia AFP

De hecho, el dirigente opositor de la dictadura, Leocenis Garcia, fue invitado y participará en la conferencia internacional de Venezuela este 25 de abril.

Guaidó ha sido enfático frente a la postura de Gustavo Petro frente al régimen.

De hecho, en una entrevista que le concedió a SEMANA cuando aún era presidente interino, dijo que la actitud del nuevo presidente de Colombia frente a él, “no es un desconocimiento a Guaidó, eso sería reducir un conflicto, incluso banalizarlo. Nos interesa que se reconozca la lucha de millones de venezolanos por lograr la democracia, que se protejan los derechos humanos de millones de ciudadanos que hoy están siendo vulnerados. No se trata de Guaidó, sino de millones de refugiados inmigrantes que luchan por la democracia y elegir libremente, como fue elegido Petro. Este no es un conflicto entre Guaidó y Petro. Se trata de la defensa de los derechos fundamentales. Aquí la decisión es de Petro: está del lado de la democracia o de una dictadura”.

Juan Guaidó, expresidente interino de Venezuela, fue desconocido por Gustavo Petro cuando asumió el poder. - Foto: Agencia EFE

A propósito de la agenda de Gustavo Petro en Estados Unidos, se recortó un día, según informó la Casa de Nariño. Su regreso al país se dará el próximo viernes, después de reunirse con su homólogo, Joe Biden, y la representante demócrata, Nancy Pelosi, porque buscará reunirse con los líderes de la oposición de Venezuela este fin de semana en Bogotá.