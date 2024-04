Juan Pablo Morris, hermano de Hollman Morris, tiene nuevo contrato con el Gobierno Petro, ¿cuánto ganará?

Hollman Morris será gerente de RTVC, tras la salida de Nórida Rodríguez

“Hollman (Morris) no me ha dado instrucciones a mí, jamás, que no se atreva”, manifestó. “Mi relación con Hollman es cordial, claramente él preferiría estar donde estoy yo, pero el presidente me designó a mí”, destacó Rodríguez, en entrevista para Caracol Radio.