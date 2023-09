Katherine Miranda se cansó del presidente Petro y le sacó en cara los ataques de sus ‘bodegas’: “Coherencia, por favor”

La congresista Katherine Miranda, que tiempo atrás creyó en el “cambio” prometido por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, cada vez está más lejos no solo de las reformas que propone, sino del propio mandatario. Muestra de ello fueron las duras palabras que le dedicó este 6 de septiembre.

“¿Y de los ataques por parte de sus bodegas/seguidores contra tres congresistas que hemos sido violentadas y amenazadas no dice nada? ¡Coherencia por favor!”, respondió.

La petición de Katherine Miranda no es para menos. Julia Miranda, colega del Nuevo Liberalismo, sufrió una miocarditis aguda producto del estrés en el Congreso y, hasta cierto punto, por los ataques petristas de los que fue víctima.

“Inicialmente, los médicos pensaron que se había tratado de un infarto y me mantuvieron dos días en la Unidad de Cuidados Intermedios. Hoy, completada la totalidad de los exámenes, los médicos concluyeron que se trató de una miocarditis aguda; una inflamación del corazón, de origen viral” , se lee en el documento que publicó la representante en sus redes sociales.

Katherine Miranda no volvería a votar por Petro

No obstante, si en las votaciones de la segunda vuelta en las que ganó Gustavo Petro se hubiera destapado varias de las polémicas que hoy en día lo persiguen , la representante a la Cámara dijo que no hubiera votado por él.

“Muy posiblemente yo no hubiera apoyado a Gustavo Petro para segunda vuelta hoy, conociendo y viendo todo lo que está pasando” , manifestó la congresista en Vicky en Semana .

Sin embargo, luego de esto, la representante a la Cámara dio un rotundo no.

| Foto: Europa Press via Getty Images

“Nos creímos el cuento... Hoy están actuando igual o peor que los gobiernos pasados. Yo creo que esto fue una ilusión y duró muy poco tiempo, la verdad, no hemos visto grandes transformaciones; no hemos visto, en el modo de hacer política de ellos (Gobierno Petro), no hemos visto nada diferente”, recalcó la representante a la Cámara.