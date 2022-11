La congresista no especificó a qué tipo de información se refiere, pero hizo el anuncio cuando la Comisión Primera del Senado estudia el Código Electoral.

La advertencia de Catherine Juvinao: “Empezará a salir información muy delicada sobre el registrador Alexander Vega. Sugiero al Congreso no cargar con ese muerto encima”

La congresista Catherine Juvinao de la Alianza Verde es una de las dirigentes que más ha controvertido en los últimos días sobre el papel del registrador Alexander Vega en el trámite y estudio del Código Electoral en el Congreso.

A Juvinao no le huele bien la intromisión y el interés del registrador en dicho proyecto. Y lo ha dicho a los cuatro vientos, incluso, ganándose controversias con los partidos de gobierno.

Este miércoles, la congresista sorprendió en su red social Twitter con una advertencia a la opinión pública. “Va a empezar a salir información muy delicada sobre el registrador Alexander Vega en los próximos días. Yo le sugiero, con el mayor respeto, al Senado no cargar con ese muerto encima. No se dejen presionar, no vale la pena. Piensen en su carrera política y el país primero”, afirmó.

Juvinao -quien recientemente aseguró que el registrador es muy hábil porque obtuvo en su momento el respaldo del uribismo y ahora el petrismo- no entregó detalles de qué tipo de información delicada tiene sobre el registrador, pero sembró la duda justo cuando el Legislativo avanza en el estudio del Código Electoral que alcanzó a tener el mensaje de urgencia del Gobierno, pero el ministro del Interior, Alfonso Prada, lo retiró por la suspicacia que generaron algunas de las intervenciones de la congresista. Además, porque no entrará en vigencia en las elecciones regionales de octubre de 2023.

Recordemos que en la Comisión Primera de la Cámara, Juvinao preguntó abiertamente si el Gobierno pretendía pagarle algún favor al registrador Alexander Vega con la urgencia en el trámite del Código Electoral. Indirectamente su pregunta sembró la duda sobre la transparencia en las elecciones parlamentarias del 13 de marzo y llevó a distintos sectores de izquierda a criticarla, entre ellos, Nicolás Petro, el hijo del presidente.

“Las declaraciones de Catherine Juvinao son una falta de respeto con todos los actores del Pacto Histórico. El respaldo ciudadano en las urnas se ganó a pulso, casa a casa. Con sus comentarios desacertados desconoce el trabajo incansable de las bases y el deseo del cambio”, dijo Petro.

Este martes, Juvinao les contó a sus seguidores de Twitter que citarían este miércoles en la Comisión Primera del Senado el estudio del Código Electoral. “La obsesión por Álex Vega y sus esbirros ya va en que piden cancelar la plenaria dizque para dar prioridad al código todo el día. Va a escasear el pan en Bogotá con tanta mermelada. ¡Vergüenza!”, escribió en la red social.

Precisamente, este miércoles los senadores Ariel Ávila, Jota Pe Hernández y Humberto de la Calle grabaron un video en el que se refirieron a la intromisión del registrador.

Hernández, por ejemplo, dijo que “no nos vamos a dejar presionar por el cuestionado registrador Álex Vega. Lo sentimos, pero la democracia colombiana está primero y esta reforma al Código Electoral tiene serios cuestionamientos, artículos peligrosos. La cura no puede salir peor que la enfermedad”.

Por su parte, Ávila dejó claro que en la ponencia quedó especificado que no se aplicará en 2023, es decir, “no hay afán. Les pedimos a todos los senadores, al presidente de la Comisión, que dejemos esto para marzo y adelantemos todo lo demás que está en la agenda. No nos vamos a dejar presionar por Alexander Vega”.