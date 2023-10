La confesión del viceministro de Diversidades en 2018. Se abrió a sus seguidores y contó que estuvo preso y otras intimidades: “vivo en el mundo de las locas”

“Ahora no quiero tener ni siquiera plantas ni perros, porque me da física pereza encargarme de algo que al final sé que voy a perder”, agrega.

En ese momento hace la confesión de que alcanzó a estar en lo más profundo de un mundo muy peligroso. “Conocí el cartucho que aún existía, estuve en la cárcel Modelo con apenas 22 años por una pilatuna que todavía no me perdono”

Pero deja ver que por cuenta de ese hombre “me infecté de VIH, me amé, me odié, no me perdoné”.