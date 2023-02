La embajadora de Alemania en Colombia reprochó fuertemente el manejo que se le ha dado a la guerra en Ucrania

Recientemente, la embajadora de Alemania en Colombia, Marian Schuegraf analizó la situación internacional entre Ucrania y Rusia, la cual considera que no puede gestionarse bajo una mirada neutral sino empática.

Días después de su elección como embajadora de Alemania en Colombia, Schuegraf estuvo en una entrevista con Colombia+20, en la cual expresó su perspectiva frente al modo por el cual se debe llevar a cabo el manejo de la Guerra fronteriza entre Rusia y Ucrania.

Marian Schuegraf y su antecesor, Peter Ptassek. - Foto: Twitter: @Marian Schuegraf

El tema salió a la luz cuando le preguntaron sobre la decisión del presidente Gustavo Petro de no devolver las armas tusas que tenían las autoridades del Estado colombiano. La diplomática indicó que en primer lugar hay que catalogar la situación como una violación al Derecho Internacional y, en especial, de Derechos Internacionales Humanos.

Además, recalcó que cada día mueren civiles que no tienen ningún vínculo o responsabilidad con la guerra, por lo que son inocentes. Bajo este contexto, sostuvo que a nivel mundial la situación no puede ser manejada por los países e instituciones externas de una forma neutral. Al contrario, hay que ser empáticos. “No se puede ser indiferente ante esta barbarie de los rusos. Los analistas en Europa temen que Rusia no se contentará con Ucrania ni con la región del Dombás, es algo inaceptable”, señaló.

“En el caso de Ucrania es muy claro: no se puede ser neutral; no es posible, no se puede ser indiferente ante el sufrimiento de la gente. El Derecho Internacional no prevé la neutralidad.”, puntualizó Schuegraf frente a la necesidad de ser humanos por encima de todo sobre el sufrimiento que ha vivido la población por más de un año.

Finalmente, sostuvo que las decisiones que se le tomen corresponden a la soberanía de cada gobierno y, en el caso de las armas, Colombia tuvo la libertad de decidir qué hacer con las armas.

En la entrevista también se refirió a otros puntos, tales como la importancia que tendrá Alemania durante el proceso de paz con el ELN, la política de paz total de Petro, cuál debería ser la hoja de ruta para dialogar con grupos dedicados al narcotráfico y paramilitares, su visión frente a la implementación de los Acuerdos de Paz con las extintas FARC y asuntos ambientales.

Schuegraf le entrega sus credenciales a Gustavo Petro

El 11 de febrero, Schuegraf fue invitada a la Casa de Nariño por parte del presidente de la República. En una reunión que entablaron, la alemana le entregó al mandatario sus respectivas cartas credenciales que la oficializan como embajadora.

Marian Schuegraf, embajadora de Alemania en Colombia, y el presidente Gustavo Petro - Foto: Presidencia

Además de Petro, en la reunión también estuvo presente el Canciller Álvaro Leyva, quien destacó que Alemania ha brindado una importante ayuda para Colombia en el manejo de la construcción de la paz, la transición energética y en el medio ambiente. Es por ello que se enorgulleció de tenerla en el país.

La embajadora también se mostró alegra en redes sociales con la decisión. “Aprovechamos la oportunidad para hablar de paz, medio ambiente, transición energética, género, - y motos.”, indicó en su cuenta de Twitter al publicar fotos de la reunión.

Marian Schuegraf y Álvaro Leyva. - Foto: Cancillería de Colombia

Colombia y Alemania tienen una agenda que incluye relaciones comerciales e inversión, energías renovables y transición energética, y asuntos de medio ambiente y cambio climático, entre los que se destacan la prevención de la deforestación de la Amazonia, la protección de la biodiversidad y los océanos, y el Desarrollo Sostenible.

Ya es oficial. El presidente @petrogustavo recibió mis credenciales. Aprovechamos la oportunidad para hablar de paz, medio ambiente, transición energética, género, - y motos. pic.twitter.com/BBytmMZEqU — Marian Schuegraf (@AlEmbajadora) February 11, 2023

Schuegraf reemplaza en el cargo al carismático embajador Peter Ptassek, quien se ganó el cariño de los colombianos por su apertura al diálogo en redes sociales y su buen sentido del humor a la hora de interactuar.

La reunión en la que la embajadora entregó sus cartas credenciales. - Foto: Presidencia de la Republica.

No obstante, la nueva embajadora, jurista y quien antes de asumir su cargo en Bogotá fue directora para América Latina y el Caribe en el Ministerio Federal de Asuntos Exteriores en Berlín, tampoco se queda atrás y ya ha empezado a generar conexión con los ciudadanos.

Hace poco revolucionó las redes sociales tras publicar su intención de recorrer el país en moto, razón por la cual pidió consejos a sus seguidores. Según recalcó Schuegraf, su intención es recorrer Colombia abordo de una moto una BMW de doble exhosto, gris con sillón café, un modelo elegante y aventurero, cómodo para viajes largos y que, al parecer, habría sido enviada desde el extranjero.