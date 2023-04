La primera dama Verónica Alcocer llega a la Cámara en medio de la puja por reforma a la salud; la señalan de liderar supuesta ‘operación mermelada’

A las 6:00 de la tarde la Comisión Séptima de la Cámara levantó la sesión donde se discutía por primera vez la reforma a la salud por cuenta de una serie de recusaciones que se presentaron en contra de varios representantes, trámite que debe ser resuelto antes de continuar con el estudio de la iniciativa.

Ministro del Interior Alfonso Prada y Carolina Corcho, ministra de Salud. - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Por esa razón, varios funcionarios del Gobierno Petro decidieron quedarse en el recinto para analizar lo que estaba pasando con la iniciativa que ha tenido un fuerte pulso por las posturas del Partido Conservador, el Partido Liberal y La U que ratificaron que no la apoyarán.

Sin embargo, la sorpresa se generó porque ingresó al recinto la primera dama, Verónica Alcocer, y se sumó a la reunión de los ministros Alfonso Prada (Interior), Carolina Corcho (Salud), los ponentes de la iniciativa y el presidente de la comisión, Agmeth Escaf.

Tan pronto ingresó Alcocer, las puertas de la comisión se cerraron para evitar que se escuchara lo que dialogaban los integrantes del Gobierno nacional. Lo cierto es que hay preocupación porque los votos no están asegurados y la iniciativa podría naufragar en su primer debate.

Aunque no se tiene certeza sobre la razón por la cual la primera dama llegó a la Cámara de Representantes, una fuente le contó a SEMANA que supuestamente ella estaría liderando una supuesta ‘operación mermelada’ para intentar configurar las mayorías.

“Llegó la primera dama, asesores, congresistas de varios partidos y ministros porque estamos interesados en que salga adelante esta iniciativa porque hay un saboteo por parte de grandes poderes económicos”, dijo el representante Alfredo Mondragón.

La reunión duró un poco más de 25 minutos y Verónica Alcocer abandonó rápidamente el recinto con su esquema de seguridad para evitar preguntas de los medios de comunicación.

SEMANA conoció que de esta reunión de última hora se definió que este miércoles –20 de abril– se hará un desayuno en la Casa de Nariño con los ponentes de la reforma, ministros de Gobierno y algunos congresistas. Ese encuentro se hará a las 7:30 de la mañana.

La representante a la Cámara, Martha Alfonso, confirmó ese encuentro. “Realmente estábamos revisando un tema logístico para que la primera dama nos permita hacer un desayuno en su casa, esa fue la razón de su presencia, pero la reunión era para definir el trabajo que se vendrá”.

Alfonso, quien además es ponente de la reforma a la salud, dijo que hay garantías para todos los partidos políticos y que el Gobierno Petro sigue en la línea de negociación. “Eso les dijimos a los ministros porque el tiempo se está agotando”.

Comisión Séptima Cámara de Representantes. - Foto: Guillermo Torres

No obstante, en la oposición hay molestia por la presencia de la primera dama en las instalaciones del Congreso, sobre todo, por la supuesta presión del Ejecutivo para que los representantes apoyen la iniciativa.

Debate de la reforma a la salud fue aplazado para este miércoles. Estas son las razones

Luego de un largo tire y afloje, y de que el Partido Conservador y el de La U anunciaran que no respaldarán la reforma a la salud, hacia las 3:10 de la tarde finalmente arrancó el debate en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes.

En el encuentro se vio una fuerte disputa entre la oposición y el oficialismo. Desde los sectores que no están de acuerdo con la iniciativa ganaron el pulso y lograron aplazarlo para este miércoles 19 de abril.

La discusión estuvo marcada por unas recusaciones que fueron presentadas y estancaron el debate. Finalmente se presentó una solicitud de aplazamiento que fue respaldada por 12 congresistas. El presidente de la comisión, Agmeth Escaf, anunció que continuará la discusión este miércoles 19 de abril.

A continuación, conozca el minuto a minuto de lo que sucedió en el debate:

6:00 p. m. Se anuncia que continuará el debate este miércoles 19 de abril.

5:59 p. m. Fue aprobada proposición de aplazamiento con 12 votos a favor y 9 en contra.

5:57 p. m. Se vota proposición de aplazamiento del debate.

5:46 p. m. El congresista Alfonso Archila Suárez, del Partido Liberal, dijo que se declara impedido porque tampoco está de acuerdo con la decisión de la comisión con respecto a las recusaciones y porque hace parte de la Comisión de Ética del Congreso.

5:45 p. m. Germán Rozo, representante del Partido Liberal, dejó constancia de que no está de acuerdo con la decisión sobre las recusaciones.

5:44 p. m. La representante Carolina Arbeláez, de Cambio Radical, pidió que se someta a votación una solicitud de aplazamiento del debate.

5:42 p. m. El presidente de la Comisión Séptima de la Cámara, Agmeth Escaf, anunció que rechaza las recusaciones para seguir con el debate.

5:36 p. m. Carrascal pidió que se lea la Ley Quinta, que rige al Congreso, para darle continuidad al debate. Además, la congresista presentó otra reposición para revocar las recusaciones en contra de los congresistas.

5:34 p. m. Negada la moción de suspensión.

5:29 p. m. Se votará si se suspende o no la votación, por solicitud de Forero.

5:26 p. m. María Fernanda Carrascal, del Pacto Histórico, solicitó que Escaf revoque las recusaciones en contra de los congresistas que previamente el presidente de la comisión aceptó.

María Fernanda Carrascal - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

5:24 p. m. El representante Andrés Forero, del Centro Democrático, pide que se suspenda el debate mientras se resuelven las dudas de fondo sobre las recusaciones. “No ponga en riesgo nuestras curules”, solicitó el congresista. Y solicitó que se suspenda el debate.

5:20 p. m. Escaf pidió que en el recinto de la comisión solo estén presentes los congresistas.

4:51 p. m. Agmeth Escaf anunció un receso de diez minutos mientras resuelven las dudas jurídicas sobre las recusaciones en contra de los congresistas. “El debate no se ha suspendido”, aclaró el presidente de la Comisión Séptima de la Cámara.

4:46 p. m. Escaf dice que el congresista Corzo deberá exponer la ponencia, sin embargo, los congresistas siguen evaluando el tema de las recusaciones en su contra porque no quieren dar un paso en falso.

4:27 p. m. La representante Martha Alfonso (Pacto Histórico) dijo que la recusación supuestamente fue por “tener EPS” y que se trataría de una “estrategia de dilación”.

4:26 p. m. “Queremos venir es a debatir, no a simular supuestos impedimentos para que no avance el debate. Le pido que no permitamos que se distorsione el debate”, solicitó el representante Alfredo Mondragón, del Pacto Histórico.

4:23 p. m. La representante Katherine Miranda, de la Alianza Verde, pidió que se aclare lo sucedido con la recusación y sus implicaciones porque eso podría invalidar la votación que se haga eventualmente sobre el proyecto. La congresista también pidió que se escuche a quienes solicitan la ponencia negativa.

4:20 p. m. Arranca lectura de ponencias negativas que piden que se archive el proyecto, una de ellas es presentada por los congresistas Juan Felipe Corzo (Centro Democrático) y Betsy Judith Pérez (Cambio Radical).

Ministra de Salud, Carolina Corcho. - Foto: Guillermo Torres

4:18 p. m. El secretario de la comisión aseguró que la Comisión de Ética será la encargada de pronunciarse al respecto. Para ello tendrán tres días.

4:17 p. m. El representante Germán Rozo, del Partido Liberal, le solicitó a Escaf cuál va a ser el procedimiento que va a tener la recusación en contra de los congresistas.

4:16 p. m. Forero cuestionó al Gobierno del presidente Gustavo Petro porque supuestamente se trató de un “chantaje” que hubo hacia los partidos tradicionales que hacen parte de la coalición.

4:12 p. m. Representante Gerardo Yepes, del Partido Conservador, y quien firmó la ponencia inicialmente se defendió por ese hecho. Reiteró que lo hizo para abrir el debate y que se haga “de cara al país”, afirmó. “Con la firma de esa ponencia cumplí con un mandato que me ha dado la mesa directiva. La firma no está sujeto a determinación de la bancada”, afirmó Yepes.

4:08 p. m. El presidente Gustavo Petro se pronunció sobre la decisión del Partido Conservador y el de La U. “No se pueden aceptar la totalidad de las propuestas porque nos devuelve a un mundo donde el dinero público es manejado por privados que hacen negocio con él y con la salud de los colombianos. Buena suerte”, aseguró Petro.

4:00 p. m. Forero solicitó que se esclarezca si han llegado los requerimientos de consulta previa sobre el proyecto. Dice que hay una tutela presentada por un grupo étnico porque ese proceso no se habría realizado.

3:50 p. m. Se anunció que hay recusaciones sobre los congresistas de la comisión.

3:40 p. m. Escaf ordenó cerrar las puertas del recinto porque “no cabe una persona más”.

3:38 p. m. Forero insiste en que se le den garantías a la oposición y sugiere que haya un presidente distinto a Escaf para que avance el debate.

Representante Andrés Forero - Foto: Guillermo Torres

3:20 p. m. Se votan impedimentos de los congresistas.

3:10 p. m. Arrancó el debate en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes.