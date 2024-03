“La reforma a la salud del Gobierno está muerta”: Berenice Bedoya dice que es “muy difícil” que 8 senadores cambien su decisión

SEMANA: El gobierno de Gustavo Petro fue el más sorprendido con su decisión de firmar la ponencia de archivo de la reforma a la salud. Ellos contaban con usted. ¿Qué opina?

BERENICE BEDOYA: Sí, me han dicho que el Gobierno está muy sentido con mi decisión de firmar la ponencia de archivo, pero creo que desde el principio, cuando se inició a estudiar la reforma a la salud, yo hice comentarios, objeciones, críticas de los pacientes, usuarios del sistema de salud, todos, incluso, los mismos gremios. No podemos desconocer que tienen una experiencia de tres décadas. Pero el Gobierno fue radical en el tema de escuchar y hacer una reforma consensuada. Cada vez que leo el texto de la reforma a la salud encuentro más críticas al proyecto. Radiqué la ponencia de archivo y sigo encontrando objeciones. Hoy- miércoles 13 de marzo- hablé con la representante Katherine Miranda y dialogamos sobre esta reforma y la necesidad de que sea estatutaria. Hemos sido muy juiciosos leyendo todo, por eso, nuestro interés de hacer una reforma que se necesita, pero con todos los actores.

SEMANA: ¿No la han llamado del Gobierno Petro?

B.B.: No. Yo creo que no me llaman porque saben que mi palabra vale muchísimo y, por eso, tomé la decisión de archivar porque fui muy juiciosa con mi equipo de trabajo para poder tomar la decisión que tomamos. La reforma a la salud que tiene el Gobierno es un proyecto que si se aprueba es lamentable, hubiera colapsado mucho más rápido el sistema de salud, en talento humano, calidad hospitalaria, en todo.

Ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. | Foto: Juan Sebastian Cruz

SEMANA: ¿Supo de una reunión de Gustavo Petro y un grupo de senadores este martes en la Casa de Nariño para tratar de salvar la reforma?

B.B.: Me habían comentado, pero no sé, en realidad, quiénes. En efecto, de esa reunión con voceros de los partidos políticos, creo que con La U y con varios, me comentaron que el Gobierno está lamentando la firma mía, pero creo que uno tiene que escuchar y oír las posiciones de los demás para poder sacar un proyecto adelante.

SEMANA: ¿Qué más le contaron de esa reunión con Petro?

B.B.: Solo eso, no me senté a preguntar mucho, simplemente me dijeron ‘el Gobierno está muy sorprendido porque firmaste porque era decisivo en cualquier lado’.

SEMANA: Petro ya está llamando a unos senadores y el ministro Luis Fernando Velasco a otros, ¿es fácil desbaratar este bloque de 8 senadores que impulsan el archivo?

B.B.: Creo que no. Este martes -12 de marzo- cuando estuvimos en mesa de trabajo antes de radicar el archivo a la reforma a la salud, todos estamos muy seguros de que esta no es la reforma que le conviene a los pacientes, que somos todos los colombianos y colombianas en este país.

Siete congresistas de la Comisión Séptima del Senado firmaron una ponencia de archivo a la reforma a la salud. | Foto: Tomada de X @LorenaRiosC

SEMANA: Es decir, ¿no cree que sea fácil desbaratar el grupo de los 8?

B.B.: No señor. Yo me siento segura de que vamos a ir hasta el final con nuestra posición.

SEMANA: La estrategia del Gobierno es impulsar una ponencia alternativa del senador Fabián Díaz, ¿cómo ve ese escenario?

B.B.: Yo tengo una muy buena relación con Fabián Díaz, no conocemos esa ponencia alternativa, seguramente cuando iniciemos sesiones en la Comisión Séptima, la leeremos. Yo creo que después de radicar la ponencia, se necesitan consensos con todos los gremios y sectores.

Los ocho senadores que firmaron la ponencia de archivo de reforma a la salud | Foto: SEMANA

SEMANA: ¿Es decir, no le ve futuro?

B.B.: No, la verdad, no creo, tendría que ser consensuada con todos los sectores. También hay que tener en cuenta a los compañeros de Cámara, esto se tiene que hacer con los congresistas, para que un proyecto avance se tiene que realizar en unidad y concertación.

SEMANA: ¿Hoy la reforma a la salud está muerta?