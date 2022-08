La reforma política: los tres puntos claves del documento que presentará el petrismo al Congreso

El Congreso se prepara para estudiar maratónicamente 15 proyectos de ley que preparó el Pacto Histórico junto con el gobierno de Gustavo Petro y que, según el presidente del Senado, Roy Barreras, deberán aprobarse el 30 de noviembre. Entre las iniciativas que empezaron a radicarse este lunes está la reforma política que le dará un timonazo a la participación electoral en Colombia.

Aunque el documento será entregado esta semana al legislativo, el senador Alirio Uribe, uno de los congresistas que ha estado al frente de la estructuración de la iniciativa, anticipó que tendrá tres elementos importantes.

“Ya está lista la reforma política que se presentará al Congreso y que busca acabar con las empresas electorales, con la financiación personalizada de las campañas, con esas maquinarias de corrupción y busca dar transparencia a la política en Colombia”, dijo.

Buena noticia para Colombia ya está lista la Reforma Política que vamos a presentar a la legislatura modifica artículos 108, 109 y 262 de la Constitución.



Financiación estatal, límite a 3 períodos, paridad, democracia interna y listas cerradas.

El Artículo 109 de la Constitución que habla de la financiación electoral de los partidos políticos se modificará. “La idea es clarificar los porcentajes de la financiación de la campaña, de tal manera que todos los partidos políticos reciban recursos de manera básica y equitativa, con topes electorales, con una clara distribución de anticipos y buscando que la financiación de las campañas sea preponderantemente estatal, con mecanismos de rendición de cuentas”, informó Uribe.

Además, la nueva reforma política busca que un candidato tenga máximo tres periodos en una corporación pública, bien sea Senado, Cámara, Asamblea o Concejo. Es decir, si el proyecto surte todos los debates y llega a feliz término, se acabarán los rostros de congresistas que llevan más de 10 años en el legislativo.

“También se modificará el Artículo 108 de la Constitución (que le da facultades al Consejo Nacional Electoral para reconocer personería jurídica a los partidos políticos y grupos significativos de ciudadanos), buscando que quienes no tengan democracia interna en los partidos, si no hay lista de afiliados, si no se elige democráticamente la forma de composición de las listas, pierden la personería jurídica”, explicó.

Alirio Uribe contó que otro de los artículos de la Constitución que busca ser modificado es el 262. “En adelante las listas serán únicas por partido, coalición o movimiento ciudadano. Esas listas tienen que ser paritarias, es decir, cerradas, para garantizar la democracia para la conformación de las mismas. Esto generará igualdad, equidad de género y garantizará transparencia”, enfatizó.

El Pacto Histórico ha venido insistiendo en que estos tres puntos de la reforma acabarán con la corrupción política en el país. Sin embargo, falta por conocer si los demás partidos políticos están dispuestos a cambiar las reglas de juego en los procesos electorales y someterse a los cambios propuestos por la izquierda.

De hecho, el Pacto Histórico se estrenó en el 2022 con la lista cerrada al Senado y se alzó con 20 curules al Senado y más de 30 en el Congreso, una cifra nada despreciable que, sin duda, empujó la coyuntura política del país que llevó a Gustavo Petro a la presidencia.

Sin embargo, en otros sectores políticos no la estiman conveniente y prefieren seguir con las listas abiertas donde cada quien se gane su curul de acuerdo al número de votos que obtenga en las urnas.