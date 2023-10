“La sonora derrota del Gobierno pone en entredicho el cambio”: Fajardo rompe el silencio sobre resultado electoral y advierte riesgo en la relación de la Presidencia

Fajardo llamó la atención sobre cinco puntos. El primero de ellos es que la definición de las elecciones “es un castigo al presidente Petro, no tuvieron la capacidad de construir liderazgos porque todo funciona alrededor de la personalidad del presidente y ahí no crece nadie. Y, por eso, en la gran mayoría de los lugares no tuvieron personas capaces de representar ese proyecto político”.