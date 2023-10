Luego de las elecciones de este domingo, ¿qué viene ahora para las presidenciales del 2026?

Futuros presidenciables

La congresista verde asegura que este resultado es un “campanazo” para el Gobierno y que “si el presidente Gustavo Petro no reendereza, no redirecciona y no comprende que esto acá es gobernando para todos, a lo mejor en 2026 se esté enfrentando al mismo escenario de Daniel Quintero en Medellín: que la ciudadanía no les permita continuar en el poder y los expulse de manera contundente”.