La Unidad Nacional de Atención de Desastres es un ‘desastre’. No está preparada para atender las emergencias y se convirtió en un fortín burocrático

Carolina Arbeláez, representante a la Cámara de Cambio Radical, advirtió que no solo no se atendió oportunamente el fenómeno de El Niño, sino que los recursos estaban dispuestos desde el momento en que se pensaba enfrentar La Niña. Es decir, la plata se quedó sin usar en ambas contingencias.

La representante manifestó que en noviembre de 2022, cuando ocurrió el fenómeno de La Niña, el presidente Petro también firmó la declaratoria de desastre nacional por un año para destinar recursos del presupuesto y atender la emergencia. El problema se traduce en que no hubo una oportuna atención para las emergencias, especialmente en ciudades y municipios, incluso los de más baja categoría, que no cuentan con dineros y capacidades.

“Hay otro grueso de acciones que estaban dirigidas a 176 municipios del país. No sabemos si se ejecutaron o no, porque en el plan de acción en el marco del plan de la UNGRD no se reporta la información”, sostuvo Juvinao.

“Olmedo López es un tipo sin experiencia. Su mayor experiencia fue haber sido gerente de la campaña de Clara López en 2014. No tenía conocimiento al respecto. Se hicieron cambios en el manual de funciones para que varios activistas del presidente Gustavo Petro llegaran a esta entidad”, reclamó Briceño. “Es un amigo de Petro que le cubre la espalda, que tiene cuestionamientos, que no está preparado. No tiene ni idea de qué es un riesgo, una emergencia y nunca lo ha entendido. No ha atendido la emergencia de este país ni se preparó para ello”, aseguró Arbeláez.