Las feministas están indignadas con el Gobierno Petro por defender a Hollman Morris: aseguran que el presidente “instrumentalizó” la causa en la campaña

Hollman Morris, subgerente de RTVC, desató la polémica en los últimos días porque en la entidad se denunció acoso de él contra mujeres con las que comparte espacios laborales. No es la primera vez que el periodista es denunciado, ya que otras mujeres habían advertido abuso y demás agresiones sexuales de su parte.

Petro, sin dudarlo, ha defendido a su compañero progresista en medio de todas las denuncias en su contra. Ocurrió en la campaña a la Alcaldía de Bogotá en 2019, cuando el entonces candidato Morris recibió su respaldo, a pesar de que decenas de mujeres de la Colombia Humana le imploraron que no lo hiciera.

Pero el respaldo de Petro no se reduce a Morris. El Pacto Histórico, su coalición, no permitió que mujeres feministas aspiraran al Senado y a la Cámara de Representantes, así como ubicó a varias en puestos en los que no podían ser elegidas por las listas cerradas. Al mismo tiempo, apoyó al ahora senador Álex Flórez, quien es señalado por haber golpeado a su expareja.