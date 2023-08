Laura Sarabia organizó una reunión entre el presidente y los abogados de Nicolás Petro, cuando el joven estaba detenido en el búnker de la Fiscalía

La visita coincidió con las diligencias que adelanta la fiscalía esta semana. Como se sabe, Nicolás aseguró en la audiencia y luego en una entrevista con SEMANA que aportaría las pruebas de lo que sabía de las irregularidades de la campaña de su papá , pese a que dejó claro que el primer mandatario no tenía conocimiento de esos asuntos.

Visita de mi padre: Quiero informales que hoy recibí la visita de mi papá, nos reunimos unos minutos en familia, estaba Laura, mi Mamá y unos primos maternos. Hablamos de Luka Samuel y de la importancia de él en nuestras vidas. No todo gira entorno a la política.

| Foto: Archivo Particular

El paso de la caravana presidencial rumbo a la casa de Nicolás Petro. | Foto: Archivo Particular

Minutos antes, el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, también se había referido a la visita. El mandatario colombiano reiteró, a través de su cuenta de X, que respeta la independencia judicial frente al proceso que se le adelanta, asegurando que “como presidente he respetado sin titubeos la independencia judicial”.

Hoy visité a mi hijo Nicolás. Como padre siempre tendrá mi apoyo y mi cariño. Como presidente he respetado sin titubeos la independencia judicial. Espero una acción penal libre de agendas políticas y de total sujeción al debido proceso y los fallos judiciales.

Entonces, @petrogustavo dijo que no iba a interferir en el proceso de su hijo Nicolás, ¿que hace visitándolo en su casa? ¿Será que quiere callarlo? pic.twitter.com/oeGpKFEgfY

Precisamente, fuentes de la Casa de Nariño le confirmaron a este medio la visita del jefe de Estado a su hijo en Barranquilla, teniendo en cuenta que Nicolás tiene restricción impuesta por un juez de la República, por lo que no puede salir de la ciudad.

Cabe recordar que el presidente Petro, luego de las decisiones tomadas por la justicia colombiana en el caso de su hijo, reiteró que a su campaña no ingresó dinero ilícito y que respetará la independencia de los funcionarios judiciales que intervengan en el proceso.

Lo sucedido con mi hijo es para mi terrible y muy lamentable. Ojalá algún día pueda hablar con él y perdonarnos. Como lo dije antes, no presionaré como presidente a la justicia en su caso, los funcionarios judiciales que intervengan en su proceso serán por mi respetados. La…

“La campaña no recibió dinero alguno de carácter ilícito y de lo sucedido me enteré por una reunión que tuve con la exesposa de Nicolás en mi oficina hace apenas unos meses, cuando pedí que investigaran a mi hijo”, señaló el mandatario a través de su cuenta en Twitter.

Mientras se define su suerte judicial, Nicolás Petro tendrá que mostrar buen comportamiento, no asistir a reuniones políticas y deberá asistir a las diligencias que cite la Fiscalía. Además, le quedó prohibido encontrarse o tener contacto con las personas que fueron relacionadas con la investigación, la “red de colaboradores” que supuestamente aportó dinero a la campaña presidencial.

“Me puse en ese momento a pensar en todo lo que ella está viviendo porque yo lo viví, o sea, la situación mediática, la presión. Imagino la angustia que está viviendo porque yo la viví. Ella tiene un niño recién nacido, entonces, comprendo la situación que está viviendo. A mí me causó tristeza ver cómo el presidente, la familia presidencial, el petrismo salió a respaldarla, y cómo a mí me dieron la espalda. Eso me causó tristeza también”, dijo.