Le recuerdan a Gustavo Petro sus palabras contra Iván Duque en el paro nacional de 2021. ¿Qué dijo?

Petro critica participación de camioneros en la marcha y dice que no ha subido precio del diésel. Pero una resolución de la Creg autorizó incremento

La reportera pregunta si, acaso, no era una marcha por la paz y el político responde: “¿Quiénes somos?”, pregunta. “Los modelos”, responde el pueblo. “¿Qué queremos?”, pregunta nuevamente el dirigente. “Hamburguesa”, responde el pueblo.

Petro dice que marchas en su contra “fueron débiles”

A pesar de que imágenes y videos registraron las multitudinarias marchas en más de 25 ciudades del país y 10 en el exterior, el mandatario cree que no tuvieron fuerza y señaló que se dieron todas las garantías para que sus opositores se expresaran en las calles.

“Rechazo a las reformas por los que se creen dueños del dinero público, este rechazo para ganar clases medias se viste a través de las redes y los medios de mecanismos de seducción centrados en el odio y la mentira. El presidente es guerrillero, dicen, o por su procedencia popular no nos representa, o porque es de izquierda no debe gobernar; es el odio el eje central del mensaje. Un odio que yo no quiero que regrese al poder porque mataría mucha gente quizás peor que como lo hizo en el pasado. Lo que añoran es la represión abierta, las masacres paramilitares y los asesinatos de jóvenes”, reiteró.