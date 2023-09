Líderes de comunidades denuncian que entidades del Gobierno les prometieron ayudas por salir a marchar; les incumplieron

Según dijo Jorge Luis Ortiz, presidente de las comunidades afrodescendientes de La Guajira, estaban allí porque no les cumplieron. “Estamos aquí desde las 5 a. m. una comida mala nos dieron desde la Agencia Nacional de Tierras. Venimos a apoyar al Gobierno, no le han pagado a los buses y estamos aquí sin bañarnos y sin nada. Ese es el motivo”, afirmó Ortiz.

“Los buses están detenidos porque dizque no se les ha pagado. Y que hasta que no les paguen no nos van a llevar. Estamos en tremendo sol. Es una falta de respeto porque si la asociaciones los grupos encargados de esto no tenían el presupuesto, la logística y como hacernos venir desde Hatonuevo, Urumita, toda la región Caribe casi todos están aquí”, aseguró la mujer.