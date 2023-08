“Llevo cuatro quimioterapias”: Rodolfo Hernández habla de su salud, de la muerte y de quiénes serán los beneficiarios de su millonaria herencia

Confesó que después de que los médicos le confirmaron un cáncer de colon, se ha sometido a cuatro quimioterapias y la entrante semana conocerá oficialmente cuál será la ruta que tendrá que emprender para enfrentar la penosa enfermedad. “Sabré si me hacen más quimio o cirugía”, dijo.

“Me decretaron la enfermedad el 3 de mayo, me fui al Hospital Internacional a que me hicieran los exámenes y me confirmaron cáncer en el colon”, manifestó.