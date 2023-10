Lo último: declaran la urgencia manifiesta para contratar servicios que se prestan en los cementerios distritales en Bogotá

“No tenemos nada que hacer acá”

“Nosotros nos retiramos, no hay nada que hacer. No tenemos nosotros qué hacer más acá” , afirmó Parada. Según él, pese a los acuerdos pactados el 3 de octubre, el director de la Uaesp, Juan Carlos López, decidió reanudar los procesos sancionatorios contra Jardines de Luz y Paz. Además, impuso una nueva sanción, que supera los $ 90 millones.

“ El tipo no tiene ninguna intención sana de querer arreglar ese problema . Solo quiere ganar tiempo para poder hacer lo que no debe hacer”, agregó Parada.

Es de mencionar que el pasado 19 de septiembre se realizó una audiencia en la que se declaró el incumplimiento en la prestación de los servicios de inhumación, exhumación y cremación sin los requisitos legales y reglamentarios, razón por la cual profirió la Resolución No. 715 de 2023.

No obstante, dicha resolución e inhabilidad aún no se encuentran en firme, como quiera que el concesionario y la aseguradora presentaron recurso de reposición, el cual se tenía previsto que fuera sustentado por las partes el pasado martes 3 de octubre.

Y agregó: “todo esto es solo para tener un panorama claro y preciso, no de las opiniones, sino de los hechos, y no puede predicar alguien que no tiene garantías jurídicas, cuando se le han dado todos los plazos”.