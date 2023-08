Lo último: la Asamblea del Atlántico ya aceptó la renuncia de Nicolás Petro, en medio del escándalo por el supuesto ingreso de dineros irregulares a la campaña de Gustavo Petro

Nicolás Petro, el hijo del presidente Gustavo Petro, ya no es diputado del Atlántico.

SEMANA conoció que este miércoles 9 de agosto, la mesa directiva de la asamblea se reunió exclusivamente para tomar una decisión frente a la carta de renuncia que el hijo del jefe de Estado presentó a la Duma el 5 de agosto donde pidió que le aceptarán retirarse del cargo desde el 3 del mismo mes.

La decisión de aceptar la renuncia recayó en manos del presidente, Welfran Mendoza Torres y el segundo vicepresidente, David Ashton. Recordemos que Nicolás Petro era el vicepresidente de la asamblea porque su curul la obtuvo por el Estatuto de Oposición porque quedó de segundo en las elecciones a la gobernación del Atlántico donde Elsa Noguera resultó triunfante.

La carta de renuncia de Petro se configuró tras ser capturado tras una orden de la Fiscalía que lo investiga por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Y, además, en medio de su proceso de colaboración con la justicia que pretende esclarecer si a la campaña de Gustavo Petro- Presidente ingresaron millonarios recursos económicos que no fueron reportados a las autoridades electorales.

El hijo mayor del jefe de Estado ha sido claro que, durante su proceso de ayuda a las autoridades, prenderá el ventilador y contará lo que considera es su verdad.

“A esas personas, que saben quiénes son, que se dieron golpes de pecho en su momento, hoy lo siguen haciendo. Me quisieron utilizar y ellos saben en qué me querían utilizar. Pero ya lo anunció la Fiscalía y, próximamente, voy a dar todas las pruebas”, manifestó Nicolás Petro en entrevista a SEMANA.

“Está mi papá, familiares, amigos, personas que hasta hoy me di cuenta de que me quisieron utilizar. En el momento en que pasó esto y vieron que ya no les era útil, empezaron a darme la espalda. Y no solamente eso, sino a darse golpes de pecho en redes sociales y reuniones privadas. A mí me comentaban. Han querido destruirme”, le dijo el exdiputado a la hoy directora de SEMANA, Vicky Dávila.

El hijo del presidente habló en exclusiva con SEMANA

En la entrevista, Petro contó que su situación con su padre no viene bien desde hace varios meses. “Me duele porque, independientemente de todos los errores que cometí, porque yo reconozco que cometí errores, un padre siempre debe estar ahí”, comentó.

“Yo sí sentí que él me dejó solo, me dejaron solo, y me duele muchísimo. Y más esta semana cuando me mostraron unas declaraciones en las que él dijo, más o menos, que no me arrodillara ante el verdugo y, pues, la lectura obviamente es que me inmole por él y por la causa”, relató.

El año pasado, “sin pensarlo, me hubiese inmolado por él, sin pensarlo dos veces. Si hay alguien que realmente sudó la camiseta en la campaña presidencial, y en las anteriores, fui yo. Si hay alguien que visitó, que estuvo siempre en las calles, en los barrios, en los municipios, convenciendo, seduciendo a la gente, fui yo”, expresó.

Y siguió con su relato: “Si hay alguien que tuvo el contacto directo con las bases del petrismo, sobre todo, en el Atlántico y parte de la región Caribe, fui yo. Si hubo alguien quien ayudó a organizar decenas de manifestaciones, fui yo. Y a mí eso me tiene muy triste y muy dolido, porque sentí que me utilizaron como una ficha de ajedrez y que en el momento en que ya no era útil ahí sí me dieron la espalda. Ahí sí me pusieron para que me devoraran completamente. Incluso, miembros de mi familia ni siquiera querían tomarse una foto conmigo porque ‘uy, qué dirán si salgo con Nicolás Petro’. Entonces, es una situación que me tiene destrozado, triste, deprimido y, bueno, pues me toca luchar por mi hijo”, dijo.