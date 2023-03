“Lo vi como una persona bastante cercana a Nicolás”: Pedro Flórez sobre relación entre Germán Londoño y Nicolás Petro

La polémica alrededor de los chats revelados por Day Vásquez a SEMANA siguen dando de qué hablar. El senador Pedro Flórez, del Pacto Histórico, en entrevista con esta revista, contó detalles de los encuentros con los ministros antes de que fueran posesionados, la relación que tiene con Germán Londoño, amigo de Nicolás Petro y lo que puede pasar en las elecciones regionales en el Atlántico en el Pacto Histórico.

SEMANA: ¿Quién es Germán Londoño, socio y amigo de Nicolás Petro?

PEDRO FLÓREZ: Conozco a Germán como un amigo de Nicolás Petro, más o menos el año pasado, cuando estamos desarrollando la campaña presidencial acá en Barranquilla. Él llega como una persona cercana y amiga de Nicolás, todos lo conocemos de esa manera. ¿Qué sé yo de él? Entiendo que, en ese momento, no sé si hoy lo hace, trabajaba en una empresa que tiene que ver con temas de energía. Y creo que, si no me equivoco, él es hermano de una amiga de la esposa de Nicolás. Durante todo el tiempo lo vi como una persona bastante cercana a Nicolás, producto de la campaña presidencial.

SEMANA: ¿Se podría decir que él siempre estaba al lado de Nicolás, que lo acompaña a todos los eventos?

P.F.: No a todos. A algunos sí y a otros no. La verdad en la campaña presidencial yo lo vi como una persona cercana, pero no como una persona que uno diga mejor dicho es irrestrictamente cercana, no, es su sombra, no. Yo lo vi en muchas reuniones, en otras no.

De izquierda a derecha, Nicolás Petro, hijo de Gustavo Petro; Pedro Flórez, senador del Pacto Histórico; y Alfonso Prada, ministro del Interior, junto a Dolcey y Camilo Torres, durante la campaña presidencial. Foto: Dolcey Torres. - Foto: suministradas a semana api

SEMANA: ¿Dentro del Pacto Histórico, Germán tiene algún rol o cargo?

P.F.: No ninguno. Él es un amigo de Nicolás que no tiene nada que ver con el Pacto Histórico. Ninguno en absoluto.

SEMANA: ¿Evidenció algún hecho en el que Germán haya hablado de transportar dineros de la campaña con Nicolás Petro?

P.F.: No, en absoluto porque las coindicencias con Germán, o las veces que más vi a Germán, con Nicolás, fue durante la campaña presidencial. Ya después de la campaña varias veces coincidí con él pero en ningún momento bajo una situación de esas, en absoluto.

SEMANA: ¿Usted ha conversado con Germán?

P.F.: Sí claro, yo con Germán coincidí varias veces durante la campaña e incluso después, en un par de reuniones, pero creería que tengo más de siete meses que no me veo con Germán, que no conversamos.

SEMANA: ¿Cómo es él, alegre, tímido...?

P.F.: Es una persona normal, conversadora, una persona que maneja una buena conversación, una persona agradable, no lo veo como una persona que genere prevención o que genere necesidad de distancia, no, una persona positiva, por decirlo de alguna manera.

SEMANA: ¿Nicolás y Germán estarían interesados en impulsar candidatos en específico para el Atlántico y Barranquilla? ¿usted representa otra línea dentro del mismo Pacto Histórico?

P.F.: Desde hace algunos meses Nicolás ya definió su apoyo a una candidatura a la Gobernación del Atlántico, Máximo Noriega. En mi caso, yo lo que he dicho es que, primero, no tengo candidatos al interior del Pacto. Se lo he dicho a todas las personas que tienen algún tipo de aspiración en el Pacto es que voy a conversar con todas, voy a hacerle las mismas recomendaciones que son las siguientes: hay una regla del juego que ya están establecidas y es, la primera, poder llegar a un consenso para escoger ese candidato, y si no hay consenso, ir a una consulta interna e interpartidista y el candidato que salga elegido de cualquiera de las dos formas, es decir, o por consenso o por la consulta, ese va a ser el candidato que yo voy a apoyar. Pero en este momento como no tengo candidatos, no voy a tomar partido hacia hacia ninguno, precisamente para darle la oportunidad a todos estos liderazgos que quieren participar en la consulta o ser definidos por concenso de que participen en igualdad de condiciones, el que resulte elegido ese va a ser mi candidato a la Gobernación del Atlántico.

Nicolás Petro respalda la candidatura de Máximo Noriega a la Gobernación del Atlántico. - Foto: Instagram: @maximonoriega_

SEMANA: ¿Eventualmente podría apoyar a Máximo Noriega?

P.F.: Si resulta elegido como el candidato del Pacto Histórico y en ese momento los señalamientos que tiene no han sido demostrados ni lo han hallado culpable ni nada, estoy obligado políticamente a apoyar al candidato del Pacto Histórico.

SEMANA: ¿El abogado Miguel Ángel del Río podría ser el candidato del petrismo para la alcaldía de Barranquilla?

P.F.: No, ya él ha dicho públicamente que no acepta esa candidatura. Sí ha sonado bastante, de hecho, dentro del Pacto Histórico su nombre genera mucho concenso, le tienen gran afecto y yo particularmente creo que sería un excelente candidato pero él ha dicho claramente que no le interesa.

De izquierda a derecha: abogado Miguel Ángel del Río, senador Pedro Flórez, Nicolás Petro, ministra de Agricultura Cecilia López, candidato a la Gobernación del Atlántico Máximo Noriega y Germán Londoño, amigo de Nicolás Petro. - Foto: Twitter: @pedrohflorez

SEMANA: Se conoció una foto en la que sale usted junto a Del Río, Nicolás, Germán, Máximo y la ministra de Agricultura Cecilia López, ¿qué nos puede detallar de ese encuentro?

P.F.: Voy a darte un contexto y luego aterrizo en la pregunta. Cuando se da el resultado electoral que da como presidente electo al actual presidente, y cuando se hace el análisis de ese resultado vemos que el Caribe colombiano fue determinante en ese logro. Ya como senador electo, empezamos a tener unas conversaciones con algunos funcionarios que ya habían sido anunciados por el presidente que iban a ser ministros, entre ellos el ministro de Educación, la ministra de Agricultura, para hablar del Caribe y cómo encontrar dentro del nuevo Gobierno oportunidades de desarrollo para el Caribe, mucho más teniendo el resultado electoral que el Caribe le haya dado al presidente Pedro. Ese fue el objetivo de esa reunión con la señora Ministra de Agricultura, que entre otras cosas no la convoque yo, sino Miguel Ángel del Río, pero dentro del contexto que te estoy comentando. El doctor Del Río me invitó y yo asistí. En esa reunión hablamos de las oportunidades de desarrollo agrícola del Caribe y de que esa gran reforma agraria que el nuevo Gobierno pretende desarrollar debería también tener un involucramiento importante por parte del Caribe colombiano, en fin, diferentes temas pero siempre en función de un solo punto, oportunidades de desarrollo para el Caribe colombiano.

SEMANA: ¿En esa o en otras las otras reuniones que menciona con otros ministros se habló de cuotas o de puestos?

P.F.: No, en absoluto. Eso sí te lo puedo asegurar al 100 %, nunca jamás. Fue una reunión centrada en esto que estoy diciendo, pero de puestos, de cargos, de que una cuota para esto no, nada.