Nicolás Petro no aparece. Procuraduría no ha podido notificar investigación por presuntamente recibir cientos de millones de forma irregular

El anunció de que se le abriría una investigación disciplinaria lo hizo la misma procuradora General, Margarita Cabello Blanco, luego de que en el país se levantara un gigantesco escándalo por la publicación de los chats entre Nicolás Petro y su exesposa Day Vásquez, los cuales revelarían la entrega de cientos de millones de pesos al hijo del presidente Gustavo Petro, de personas cuestionadas y que al parecer terminó embolsillandose.

Ahora el problema es que pese al gigantesco escándalo y las explicaciones que tendrá que dar Nicolás Petro, la Procuraduría no ha podido encontrar la forma de notificar formalmente al diputado del Atlántico, informándole que tiene abierta esta investigación.

Con camisetas, gorras y multitudinarias caravanas en la ciudad de Maicao, Santander Lopesierra habría dado todo su apoyo a la elección del presidente Gustavo Petro. - Foto: semana

“En cumplimiento del auto del 02 de marzo de 2023 y con el fin de llevar a cabo notificación personal del mismo, por medio del cual se ordenó abrir investigación disciplinaria dentro del expediente de la referencia adelantado en su contra (…) comedidamente le solicito comparecer a este despacho, ubicado en la Calle 40 # 44 – 39 Edificio Cámara y Comercio de Barranquilla”, dice el documento.

Por eso, ante la imposibilidad de localizarlo le dieron un plazo de ocho días para presentarse y notificarse antes de ocho días, de lo contrario, será enterado de este proceso por edicto judicial.

Samuel Santander Lopesierra cuando fue extraditado, Nicolás Petro y Day Vásquez. - Foto: Fuente anónima

“Si no comparece en el término de ocho días a partir del envío de la presente comunicación, se notificará por edicto”, advierte el documento de la Procuraduría.

El billete del Lopesierra

En medio del gigantesco lío que se armó en el país por las contundentes declaraciones de la exesposa de Nicolás Petro, Day Vásquez, en las que lo señaló de recibir dinero de origen oscuro, hay un nombre que retumba. Se trata de Samuel Santander Lopesierra, un narcotraficante extraditado y condenado en Estados Unidos, donde pagó una pena de 18 años luego de ser enviado a este país en 2003.

Lopesierra, conocido como el ‘Hombre Marlboro’ por haberse hecho millonario, antes de su captura en 2002, al ser uno de los más grandes contrabandistas de cigarrillos en La Guajira, no se comportaba como un narco normal. Después de purgar su pena en Estados Unidos, no buscó la manera de echar raíces en ese país. Por el contrario, regresó a Colombia a fin de retomar el rumbo de la política, como lo hizo cuando fue senador por el Partido Liberal en los años noventa.

En la pasada campaña presidencial, Lopesierra se la jugó toda para apoyar al actual presidente Gustavo Petro. Lo hizo de frente, recorrió las calles, usó gorras, camisetas y hasta con megáfono en mano promovió el voto en favor del candidato del Pacto Histórico. Ahora, con la explosiva denuncia que hizo Day Vásquez a SEMANA, quedaría en evidencia el vínculo con Nicolás Petro a través de la hija del excapo. Vásquez reveló que Nicolás “le recibió dinero a ese señor (el ‘Hombre Marlboro’), más de 600 millones para la campaña del papá. Eso nunca llegó legalmente a la campaña porque él se quedó con ese dinero”.

Nicolás Petro, el Hombre Marlboro y Day Vásquez - Foto: SEMANA y pantallazo redes sociales

Según la denuncia, Nicolás movía plata por millones y parte de ese dinero lo invirtió en una lujosa casa de 1.600 millones de pesos. SEMANA revela este explosivo audio que está en manos de la Fiscalía.

Nicolás Petro: Es que, Daizury, imagínate que hablé con el dueño de la casa.

Day Vásquez: Ajá.

N. P.: Me dice que ya firmaron el contrato de desistimiento y que ha dado unos pagos.

D. V.: Ajá, sí.

N. P.: ¿Por qué no me has dicho una verga de eso?

N. P.: Oye, ¿desde hace cuánto no te he mandado a decir esa vaina?

D. V.: ¿Cuándo me has mandado?

N. P.: ¿No tienes a Máximo? Que me mandas a mí de mensajero.

D. V.: ¿Y Máximo a mí me ha dicho eso?

N. P.: Y tú sabes que esa vaina es mía.

D. V.: Es tuya, es tuya porque te la dio Santa Lopesierra, por eso es tuya… ¿Por eso es tuya? Porque te la dio Santa Lopesierra.

N. P.: ¿Por qué no me has dicho eso?

D. V.: ¿Máximo a mí me ha dicho?

N. P.: A mí no me han dicho una verga.

D. V.: Bueno.

Al escuchar el nombre de este exnarco, Nicolás se quedó en silencio por unos segundos y cortó la comunicación inmediatamente. Y no era para menos.

Pero esta no es la única grabación que relaciona a Nicolás con el ‘Hombre Marlboro’. En otro audio, esta vez entre Day y la hija del exnarco, a quien se refiere en el diálogo como Kiki, hablan de la plata que Santa Lopesierra entregó a la campaña de Gustavo Petro, pero hay un dato revelador. Supuestamente, terminadas las elecciones y con Petro como presidente, Nicolás siguió pidiéndole dinero al exnarco.

Los chats entre la expareja de esposos ponen sobre la mesa la posibilidad de una millonaria y oscura entrega de dinero.

En el revelador audio se habla nuevamente de Máximo Noriega, la carta de Nicolás Petro para la Gobernación del Atlántico.

Day Vásquez: Oye, Kiki, ¿qué han dicho?, ¿qué han dicho los empresarios? ¿Ya les respondió?

Kiki: No, no se hizo, pero mi papá anda enredadísimo con unas platas y son para Máximo.

D. V.: Sí.

K.: Pero enredadísimo buscando plata para Máximo.

D. V.: ¿Pero y por qué?

K.: Sí. Y están buscando más. Mi papá dijo que los iba a ayudar.

D. V.: ¿Pero y pa’ qué están buscando más?

K.: No sé por qué le pidieron, pero le pidieron, Day.

D. V.: Porque no está en campaña, no está haciendo nada en campaña, en campaña vaya y venga que tu papá...

K.: Para algo de Máximo, unas cosas que necesitan.

D. V.: Que tu papá aportó y da vaina.

K.: Que pidieron una cabaña y pidieron varias cosas más.

D. V.: Imagínate para qué será eso.

K.: No joda, y tengo culo de rabia, culo ardimiento de verdad, porque hp, Day... Ese no es Nico, Day.

D. V.: De verdad, yo estoy decepcionada, decepcionada, decepcionada.

K.: Y tu mamá qué dice, Day.

D. V.: No, mis papás decepcionados, Kiki.

K.: Él acá está tranquilo, relajado, se busca lo que sea y acá le prestan nada más con dar su voz, porque él tiene mucha palabra.

D. V.: Sí.

K.: Un hombre que se mamó 20 años de no hablar, o sea, qué más le demuestra al mundo.

D. V.: Sí, claro, y las circunstancias en las que estaba, pues, porque ni siquiera estaba aquí en Colombia.

SEMANA tiene en su poder un chat en el cual Nicolás le estaría haciendo referencia a Day sobre las grabaciones realizadas a la hija de Lopesierra. Nicolás le dice que haber grabado “ilegalmente es un delito”. Y ella, a su vez, le responde que está lista para asumir las consecuencias. Mientras tanto, Nicolás le advierte que llamará a la “víctima” para que la denuncie.

K.: ¿Y no lo han llamado?

D. V.: No, él no quiere hablar con nadie, no le da la cara a nadie… ¿Y cuándo le pidieron la plata?

K.: Eso fue hace como diez días.

D. V.: Pero tu papá que no esté tampoco dando plata así, Kiki.

K.: Obvio, pero como él tiene unas visiones, unas metas, unas vainas y lo ilusionan. Day, y tú sabes que mal que bien él viene de estar preso, quiere tranquilidad. Lo que le promete el hijo del presidente, ¿tú qué piensas?

D. V.: Sí, claro, Kiki, obvio, sí.

K.: Urgente, ya. Yo no sé, pero Máximo es el que le maneja todo a Nico, ¿no?

D. V.: Sí, claro. Pero lo que no entiendo es pa’ que necesita plata.

K.: ¿No será plata pa’ Nico?

D. V.: Sí. Debe ser pa’l viaje ese.

K.: Imagínate, yo creo que mi papá ha estado enredado. No joda, Day, ven acá, déjame ver cómo organizo todo para si mañana tú te vas a ver con mi papá. ¿Por qué no les dañas esa vuelta a ellos?

D. V.: No joda, es que lo que a mí me da temor es que tu papá se vaya a enredar yo no sé en qué vainas por estar dándoles plata a ellos. Porque ya bastante dio pa’ la campaña.

K.: Yo no le he dicho nada.

D. V.: ¿Y por qué le va a dar plata a Máximo?

K.: Porque necesitan plata.

D. V.: ¿Y para qué?

En otra conversación, Day le hace caer en cuenta a Nicolás que la plata que él está recibiendo es del “narcotráfico”. Eso ocurrió el pasado 22 de enero de este año, cuando ambos sostuvieron una discusión por el tema de la plata.

N. P.: Róbate la plata.

D. V.: Gracias.

D. V.: ¿Plata del narcotráfico?

N. P.: Esta semana inició el trámite del divorcio.

En la entrevista de Day Vásquez con Vicky Dávila, ella aseguró que Nicolás se conocía previamente con el ‘Hombre Marlboro’ porque tenía una relación de amistad de años con la hija del excapo. Day también contó que asistió a una reunión en la que, según su relato, estuvieron presentes el exnarco, un hermano y su hija, además de Nicolás.

