Los enredos de Juan Pablo Ramírez, exsecretario de Daniel Quintero, quien llegó a un puesto clave en el Gobierno Petro

Su nombramiento no dejaría de ser uno más en el Gobierno Petro, salvo porque se trata de un polémico exfuncionario de la administración de Daniel Quintero en Medellín y que está en la mira de los organismos de control y de la justicia, según pudo establecer SEMANA.

De hecho, este medio conoció una carta de una corporación, cuyo nombre se abstiene de revelar para no entorpecer las investigaciones, donde acepta que recibió un contrato (de Plaza Mayor) por orden de Ramírez y que, al parecer, él les envió luego a un emisario para cobrarles el 15 por ciento del contrato. Dicha persona era un candidato de Independientes.

“El 6 de agosto de 2021, Juan Pablo Ramírez Álvarez quien se desempeñaba como secretario de inclusión social el cual se encuentra adscrito a la Alcaldía de Medellín, mediante mensajes enviados desde la aplicación de Whatsapp de las 11:44 am y 2:13 pm me convocó y a un grupo de entre 20 a 25 personas a un “almuerzo entre amigos” que se llevaría a cabo el 8 de agosto de 2021 a las 2:15 pm en el conjunto residencial San Luis de la Calera ubicado en la Calle 6 no. 14-61 casa 15″, señala la queja.