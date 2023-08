Los explosivos audios de Armando Benedetti son otro grave indicio de la entrada de dineros ilegales a la campaña de Gustavo Petro: “Nos hundimos todos”

Incluso, en un aparte de la conversación, Benedetti le señala a Sarabia de manera tajante que seguramente Petro jamás hubiera ganado las elecciones sin la ayuda de él. “Ajá, marica, yo hice 100 reuniones (...), 15.000 millones de pesos. Es más, si no es por mí, no ganan”, dijo el entonces embajador. Y más adelante menciona: “Nadie, ni Petro, trabajó más que yo en esa hijueputa campaña. Si no hubiera sido por mí, no ganan, hijueputa”.