Los hallazgos que enredan la campaña Petro en evento de celebración en el Movistar Arena. No se habrían reportado $100 millones

Frente a las observaciones que se realizaron por parte de la empresa auditora externa por dicho pago, se advierte que Ricardo Roa Barragán “en su calidad de gerente de la campaña en mención, realiza una presunta subsanación, consistente en que el contrato por el servicio prestado, no ascendía a la suma de 250 millones de pesos sino de 150 millones. No obstante, para esta Corporación no es de recibo la misma, teniendo en cuenta la firmeza de las precitadas facturas las cuales se itera no fueron anuladas”.