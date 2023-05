Luis Almagro, secretario general de la OEA, llenó de halagos a Juan Guaidó y se refirió al gobierno de Maduro como una “dictadura”

Luego de pasar por Colombia, el diputado de ese país y líder opositor al chavismo, Juan Guaidó, llegó hasta Estados Unidos donde ha sostenido importantes reuniones con organismos internacionales.

En Washington, Guaidó estuvo presente en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), para participar como orador en su Conferencia Anual. Allí, el secretario general Luis Almagro dio unas declaraciones en las que exaltó su labor contra el régimen de Venezuela y condenó la sistemática violación de derechos humanos por parte de Nicolás Maduro.

“Hay algunos versos de Borges que me gustan mucho que dicen: ‘entre las cosas hay una de la que nadie se arrepiente y esa cosa es haber sido valiente’. En ese sentido, de una persona valiente, quiero reconocer aquí la presencia de Juan Guaidó, que resultó ser un valiente político que enfrentó lo desafíos, que enfrenta una dictadura que es famosa en todos lados por sus crímenes de lesa humanidad, porque tortura a la gente, porque tiene gente en prisión y hay ejecuciones extrajudiciales”, aseguró Almagro refiriéndose a Juan Guaidó, quien estaba presente en el recinto.

Y agregó: “Nunca podemos estar equivocados en el sentido de que había un presidente en Venezuela que enfrentó todo eso dentro de Venezuela. Gracias Juan por todo lo que has hecho”, le dijo Almagro al diputado venezolano en medio de aplausos de la OEA.

Almagro hizo una reflexión en la que dijo que no se está haciendo lo suficiente a nivel mundial para compartir lo que sucede en la región, especialmente con el fenómeno migratorio. “No somos capaces de integrar en los tratados de libre comercio modernos y ese es un reto que tenemos por delante”, aseguró.

Asimismo, señaló que “es claro” que se deberá “enfrentar la crisis climática”, y que “las nubes oscuras de la política no deben prevalecer, no debemos dejar que prevalezcan jamás”, dijo Almagro.

Las declaraciones de Almagro y la presencia de Guaidó en la OEA se dan días luego de que el diputado venezolano pasara por Colombia, en donde pretendía participar de la cumbre sobre Venezuela que organizó el Gobierno y que se llevó a cabo en la Cancillería en Bogotá, con la presencia de delegados de 19 países y un representante de la Unión Europea.

El canciller Álvaro Leyva le cerró la puerta a esa posibilidad, aún cuando Guaidó ya se encontraba en Bogotá. “No es que no quieran participar, no está invitado. Por ahí trascendió en algunas redes que lo había invitado, pero yo no conozco a Guaidó, no he tenido contacto con él y naturalmente, si no aparece, corre riesgos”, aseguró Leyva.

En entrevista exclusiva con SEMANA, Guaidó se refirió a esa decisión del gobierno colombiano. “No logro entender por qué miente de esta manera cuando dice, por ejemplo, que yo no tengo prohibición de salida por parte de Nicolás Maduro. Eso, por decir lo menos, es falta de empatía y desconocer la persecución a miles de líderes en Venezuela”, sustentó.

La cumbre que realizó Petro fue criticada desde sectores de la oposición al chavismo en Venezuela, que consideraron que se buscó favorecer a Nicolás Maduro sobre otros sectores. El Gobierno nacional insistió en que uno de los puntos sobre los que se habló con los demás países es que haya elecciones democráticas en Venezuela y que esa nación pueda volver al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

“Nunca esperé una amenaza, nunca esperé sentirme inseguro en Colombia, porque además nunca había pasado, es un Gobierno que dice ser defensor de los derechos humanos, un derecho que se dice humanista, pero ayer no fue eso, no en mi caso, debo decirlo con responsabilidad. Esto evidentemente tiene una posición fija del presidente Petro. Me sentí perseguido en Colombia, como fui perseguido en Venezuela”, aseguró Guaidó.

Por ahora, el opositor de Maduro se encuentra en Estados Unidos en distintas reuniones de carácter diplomático, a pesar de que Colombia logró que un representante de ese país estuviera en la cumbre sobre Venezuela.