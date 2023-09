“Luis Pérez representa a Quintero y a Petro”: Andrés Julián Rendón

Andrés Julián Rendón quiere ser la fórmula ganadora de las elecciones a la Gobernación de Antioquia de este 29 de octubre y por eso le envió, en entrevista con SEMANA, un guiño al candidato a la Alcaldía de Medellín, Federico Gutiérrez, para que se unan en esa contienda regional.

Rendón fue alcalde del municipio de Rionegro, trabajó en en el Gobierno nacional durante el periodo de Álvaro Uribe, fue secretario de Gobierno de Antioquia y gobernador encargado. Ahora, el candidato del Centro Democrático intenta llegar a la administración departamental con la promesa de crear un bloque “anti-Petro” y “anti-Quintero”.

El economista acaba de ganar la consulta interna de su coalición, contra el liberal Eugenio Prieto, triunfo que confirmó su puesto en el tarjetón con el que quiere conformar una alianza para, en palabras suyas, “evitar que el saqueo que ocurrió en Medellín llegue a todo el país”.

Andrés Julián Rendón y Federico Gutiérrez. | Foto: Tomada de Twitter @AndresJRendonC

SEMANA: ¿Cómo toma este triunfo en la consulta interna y qué sigue para su campaña?

ANDRÉS JULIÁN RENDÓN: Muy contento de consolidar esta primera fase de la unidad. Nosotros hemos hecho un esfuerzo muy grande en ese frente desde el año anterior, concretamente con Eugenio Prieto y con otros candidatos que hoy siguen en la contienda. Y bueno, hay que vigorizar ese proceso porque se trata de evitar el saqueo que ha tomado lugar en Medellín, de pararlo, detenerlo y de ponerle un freno también a la destrucción que quiere imponerse en todo el país.

SEMANA: Mencionaba el tema de la unidad. Usted estuvo buscando alianza con otros candidatos, se iba a hacer un pacto con Mauricio Tobón, con Luis Fernando Suárez, pero al final solamente se une usted a Eugenio Prieto. ¿Pueden llegar a ir más personas a su coalición?

A.R.: Eugenio Prieto recientemente hace un recuento de las reuniones que nosotros hicimos desde hace un año, finalizada la segunda vuelta, y él contabilizó más de 40. Como reza el dicho, lo perfecto es enemigo de lo posible. Nosotros hubiésemos querido habernos embarcado a tiempo, en una coalición un poco más amplia, pero esto fue lo que se materializó. Y, como dice mi señora, fue lo mejor que pudo haber pasado, porque incluso los números de ayer ratificaron también eso. Pero seguimos abiertos.

Eugenio Prieto y Andrés Julián Rendón | Foto: Tomada de Twitter @AndresJRendonC

SEMANA: Candidato, ¿pero qué pasó? ¿Usted ve probable que se unan de acá el 29 de octubre?

A.R.: Pues hay que seguir haciendo todo el esfuerzo. Este partido, el partido que yo represento, más lo que representa el doctor Eugenio Prieto, no solo del sector liberal, sino de su grupo significativo de ciudadanos, tiene un voto duro. Un voto duro que incluso si fuésemos todos los diez candidatos que ya estamos a estas alturas de la contienda en la tarjetón hasta el final, pues podría tener un chance muy grande de salir como victoriosa esta candidatura.

Se necesita realmente poner muy por encima los intereses de Antioquia, los de una propia candidatura, para embarcarse en un proceso como el que nos embarcamos Eugenio y yo. Y no todo el mundo está dispuesto a asumir ese riesgo, porque es un riesgo. Es un riesgo o de avanzar con mucha más robustez o de desmontar su candidatura propia.

SEMANA: La consulta interna arrojó que tanto usted como Eugenio Prieto quedaban segundos detrás de Luis Pérez. Y varias encuestas de diferentes firmas han mostrado lo mismo. ¿Cómo ve esos resultados, teniendo en cuenta la maquinaria que tiene Luis Pérez?

A.R.: “Hemos visto muchas encuestas falsas. Muchas encuestas que, aún cuando tienen registro en el Consejo Nacional Electoral, las firmas que las realizan dejan mucho que desear por su rigurosidad. Las dos encuestadoras que mediaron en el proceso entre Eugenio y yo nos dieron unos números muy alentadores, lo que indica que esa famosa máxima de que no se gana una elección por anticipado cobra perfectamente lugar en esta contienda electoral.

Y las campañas son para hacerlas, y las campañas son para mostrar las fortalezas de las diferentes candidaturas, para señalar también las debilidades, para que la gente entienda quién hay detrás, quiénes acompañan, cuáles son los verdaderos propósitos. Y, bueno, queda muy claro que aquí lo que nos corresponde es superar y derrotar el próximo 29 de octubre al eje Quintero- Petro, que hoy tiene una candidatura muy definida.

SEMANA: ¿Quién representa el candidato del petrismo y quién es el candidato de Quintero en esta aspiración a la Gobernación de Antioquia?

A.R.: Bueno, la verdad es que ellos son uno solo. Lo que pasa es que tienen una estrategia bastante bien definida, En la que tienen a varias personas corriendo no solo para la Alcaldía, sino para la Gobernación, buscando tener la atracción propia, el pacto histórico, pero sin muchísima posibilidad electoral.

SEMANA: Hablemos de la Gobernación. Con nombres...

A.R.: Creo que los ciudadanos han leído bastante bien la contienda electoral. Hay algunos candidatos que tienen muy poca atracción electoral, que se han quedado con la sombrilla, por ejemplo, del Pacto Histórico, pero toda la fuerza la están haciendo, por ejemplo, para el doctor Luis Pérez.

Y ese es el que realmente lo representa. No solo porque ayudó a elegir esos gobiernos, sino porque tiene amigos y tiene personas en ambas instancias. Es el que realmente representa ese eje Quintero Petro y es la candidatura que nosotros habremos de superar, con muchísimo respeto. Uno no tiene por qué renegar de sus antecedentes, ni de sus alianzas políticas. Y, claramente, está allá, nosotros estamos al frente y lo vamos a superar.

SEMANA: ¿Tal vez está hablando de Julián Bedoya o de Esteban Restrepo?

A.R.: No. Estoy hablando de la relación estrecha que tiene el doctor Luis Pérez, puntualmente, con Daniel Quintero y con Gustavo Petro.

SEMANA: O sea, usted quiere decir que tal vez el candidato del quinterismo y de Gustavo Petro en Antioquia es Luis Pérez...

A.R.: Sí, claro, así es.

SEMANA: ¿Cuál es su estrategia para derrotar al que usted llama el candidato del Petrismo en Antioquia?

A.R.: En Antioquia nosotros tenemos un propósito superior en el que coinciden muchísimos ciudadanos y es parar el saqueo que ha tomado lugar en Medellín. Eso se consolida eligiendo a Federico Gutiérrez como alcalde de la ciudad. Y con un mensaje contundente, electoral, no sólo en la Alcaldía, sino conmigo en la Gobernación, que habremos de enviar un mensaje muy importante para Antioquia y para el resto del país, para que la destrucción que está tomando lugar en Colombia no se esparza en ningún otro rincón del país y que el desastre que infortunadamente se impuso en la ciudad de Medellín por cuenta de un secuaz de Petro como Daniel Quintero no se esparza en ningún rincón de Antioquia.

SEMANA: Su caudal electoral está en el Oriente antioqueño. ¿Qué expectativas ve de votos en el resto de las regiones y cómo intenta hacerse conocer en esas partes que no son el Oriente o el Área Metropolitana del Valle de Aburrá?

A.R.: Nosotros hemos hecho un recorrido cerca de tres veces por todos los municipios del departamento y en ese recorrido hemos encontrado unos dolores que nos corresponde lidiar de manera urgente. Primero, una situación de inseguridad tan o más azarosa que la registrada hace 20 años. Segundo, un hambre desbordado. Tenemos dos millones de antioqueños que según datos del DANE viven con menos de 12 mil pesos al día. Y, tercero, hoy las mujeres en Antioquia corren más peligro en su propia casa que en la misma calle. Nos corresponde aliviar esos dolores sin dejar de atender lo importante.

Para el primer dolor hay que liderar a la Fuerza Pública con vigor, con mucha certeza. Hay que apelar al valor de los soldados y policías de Colombia porque ellos, cuando se apela a ese valor, saben responder a su quehacer misional. Desde el Gobierno Nacional se envían señales equívocas. Necesitamos también tener una estrategia muy contundente en contra del microtráfico. A mí me dio mucho éxito en Rionegro tumbar las casas de vicio y, de tres estructuras delincuenciales que encontramos, no quedó ninguna.

A pesar de haber recibido al municipio con más de 50 asesinatos por año, terminamos con una tasa de homicidios de 7 por cada 100 mil habitantes. La gente dice que ‘ustedes del Centro Democrático hablan de seguridad’, pero es que la seguridad le quita el miedo a las personas y a la empresa. Además genera confianza que es determinante e importante en la inversión. La inversión crea empleos y los empleos ponen comida en la mesa a los antioqueños en una situación de hambre tan grave como la que hoy tenemos.

SEMANA: Candidato, usted tiene un discurso claro contra el Gobierno de Gustavo Petro como lo ha tenido el partido Centro Democrático. Si usted se convierte en gobernador de Antioquia, ¿ese discurso anti-Petro podría afectar la relación del departamento y de la Gobernación con el Gobierno Nacional y afectar de coletazo a los antioqueños?

A.R.: En Colombia las relaciones intergubernamentales, en este caso entre el Gobierno central y los niveles inferiores de gobierno como departamentos y municipios, están muy reguladas por la Constitución. Aquí, por fortuna, no acontece como en otras latitudes donde un presidente puede tomar represalias contra el representante de los gobiernos subnacionales sino desde su misma corriente política. Y, bueno, nosotros tenemos unas instituciones fuertes y yo soy respetuoso de esas instituciones.

Yo soy alguien que soy muy conocedor de las competencias de cada nivel de gobierno, conozco muy bien cuáles son las competencias de un gobernador. En materia de seguridad, por ejemplo, es el primer agente en materia de orden público, la primera autoridad de Policía. Entonces, respetuoso sí, pero jamás arrodillado.

SEMANA: Usted apoya a Federico Gutiérrez. Pero le pregunto, ¿Federico Gutiérrez lo apoya usted como su posible fórmula?

A.R.: Bueno, Federico ha sido como la novia del baile con el que todo el mundo quiere estar, pero nosotros hemos tenido un diálogo con él, Eugenio puntualmente y yo y también seguramente otros candidatos a la Gobernación. Él nos animó muchísimo a que tomáramos esta decisión de unirnos. Aplaudió la decisión y yo esperaría que él de pronto nos pudiera acompañar. Sería una cosa muy importante para nuestra candidatura a la Gobernación. Mi cariño a Federico nace porque siendo el alcalde de Rionegro me ayudó a resolver un problema de medio billón de pesos.

SEMANA: Ustedes fueron alcaldes al tiempo...

A.R.: Fuimos contemporáneos. Nosotros en Rionegro no teníamos agua, si no pantanos. Resolverlo valía más de medio billón de pesos. Yo voy, le cuento (a Federico Gutiérrez) el problema y me dijo ‘tranquilo’ yo le ayudo a resolver eso. En efecto, hoy EPM ha invertido en Rionegro más de 450 mil millones, ya no hay ni color, ni sabor, ni olor en el agua. Tenemos una planta de tratamiento que se está construyendo y es la más moderna de América Latina.

Recientemente yo le preguntaba al doctor Federico ‘¿usted por qué fue tan generoso con Rionegro?’ y él me decía que porque eso fue lo que hubiera hecho EPM hace años, no solo en el Oriente, si no en Urabá, en el occidente de Antioquia donde hay un pésimo servicio.

Así que yo estoy seguro que con Federico en la Alcaldía y nosotros en la Gobernación habremos de convertir a EPM de nuevo en un motor de desarrollo, no solo para Medellín, sino para toda Antioquia.

SEMANA: Candidato, ¿qué mensaje le envía a Federico Gutiérrez?

A.R.: El partido nuestro decidió desde hace mucho tiempo apoyar al doctor Federico en su propósito de recuperar Medellín. Yo sé que de la mano de nosotros podríamos tener un chance formidable para que ese saqueo que ha tomado lugar en Medellín se detenga, se pare definitivamente y para que la destrucción que quiere imponer Petro en Colombia no tome lugar ni en Antioquia ni en ningún rincón del país.

SEMANA: Usted habla de destrucción del petrismo, de destrucción del quinterismo. ¿Qué mensaje le envía usted al Gobierno Petro?