María Fernanda Cabal pide más acciones al ministro de Defensa por la seguridad del Valle del Cauca: “Está asediado por los criminales”

De acuerdo con Cabal, “el departamento está asediado por los criminales que han copado espacios, mientras el gobierno nacional habla de una ‘paz total’ que no ha llegado”.

En la misiva, la legisladora asegura que en medio de la discusión del Bloque Parlamentario sobre la situación de seguridad que vive el Valle del Cauca, quedó en evidencia las graves diferencias en materia tecnológica, de infraestructura y de personal que tiene la Fuerza Pública. Por tal motivo, Cabal manifiesta que los vallecaucanos “están en constante peligro, los cuales están asediados por los criminales que han capado espacios, mientras el Gobierno nacional habla de una “paz total” que no ha llegado”.

Ante lo explicado, la senadora y opositora del Gobierno, le hace una solicitud al ministro Velásquez de la “forma más respetuosa”, para que no se deje atrás ninguna de las necesidades de la Fuerza Pública en el departamento, con el objetivo de “proteger la vida, la hora, bienes y demás derechos constitucionales a todos los ciudadanos”.

María Fernanda Cabal también agrega lo siguiente: “Quiero solicitarle de manera puntual que no deje de lado estas necesidades y actúe cuanto antes, pues la criminalidad está disparada en el Valle y no da espera. La víctima todos los días van sumando las largas listas que no parecieron importar al Gobierno que se hace llamar de la “vida””.