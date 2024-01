María Fernanda Cabal tiene serias dudas sobre la muerte de Piedad Córdoba: “ella sabía muchas cosas”

La senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, mantiene su postura frente a la muerte de Piedad Córdoba, que ocurrió el pasado sábado 20 de enero en la ciudad de Medellín. La congresista señaló que Córdoba no fue una embajadora de la paz y que sencillamente fue una persona que hizo lo que quiso con la Justicia colombiana.

Sobre las razones de su muerte, Cabal cree que todavía quedan muchas dudas sobre las causas reales y que debe haber claridad sobre lo que pasó.

“Yo estoy llena de dudas, Piedad Córdoba enfrentó muchas investigaciones y durante años por lo que no creo que eso sea causa de estrés. No sé, de pronto estoy calificándole como no es, pero ella no se estresaba por este tipo de cosas”, dijo Cabal.

Cabal, así como Ingrid Betancourt, cree que no se puede descartar que haya pasado algo extraño porque conocía muchas situaciones que pondrían en riesgo a bastantes personas.

“Yo quisiera saber qué va a decir Medicina Legal porque la extradición de su hermano puede haber causado muchos enemigos preocupados. No se sabe si Álvaro Córdoba estaba colaborando con Estados Unidos, la liberación de Alex Saab es extraña y seguramente ella tenía muchos enemigos”.

Según la congresista del Centro Democrático, no se puede descartar que algunas personas no quisieran que se supiera todo lo que conocía Córdoba, aunque aclaró que esa será una respuesta que solo tiene Medicina Legal.

“Piedad Córdoba fue una mujer de una personalidad audaz, atrevida, que entendió que cobijándose con la extrema izquierda podía tener una patente de impunidad, en ese juego de tener un pie entre la legalidad y la ilegalidad”.

Honras funebres Senadora Piedad Córdoba Vicepresidenta Francia Márquez | Foto: Esteban Vega La Rotta

Agregó: “Piedad fue impulsora de un bloqueo a Colombia usando su vocería en otros países, y Piedad finalmente terminó siendo beneficiaria de un sistema terriblemente impune, con conductas que quedaron a la luz pública, que no fueron finalmente aclaradas por la justicia, como si fue o no Teodora Bolívar, como el computador de Raúl Reyes que de forma descarada fue declarado como prueba no válida, cuando todo Colombia vio cómo la Policía ejerciendo sus facultades de Policía Judicial hizo la debida incautación y la cadena de custodia”.

Así mismo reiteró que su esposo José Félix Lafaurie se equivocó en el mensaje que puso cuando se conoció la muerte de la excongresista del Pacto Histórico.

“José Félix tiene su opinión personal, él la conoció de mucho tiempo atrás más que yo, ha tenido varios amigos de esa línea, entre otros, el señor Wilson Borja; los políticos son muy de ese cariz, de tener amigos, a veces por afinidad regional, en fin”, aseguró.

“Yo, por el contrario, no podría ser amiga de personajes que han tenido esa relaciones, que terminaron generando tanta distorsión y una historia de violencia en este país, pero esa es la política y es una política que yo nunca entendería, por eso me alejé de su postura, porque veo que a José Félix le fueron más emotivas seguramente conversaciones que tuvo en muchas ocasiones con ella, pero no así toda esta deuda moral y legal que dejó Piedad”, recalcó la senadora.

Finalmente, indicó que denunciará al presidente Gustavo Petro por participación en política por el mensaje que envió y donde se refirió a la posibilidad de que el Pacto Histórico se consolide como un partido único generó un gran revuelo en distintos sectores. La senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, anunció que presentará una denuncia en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes por supuesta participación en política.

MARÍA FERNANDA CABAL | Foto: Juan Carlos Sierra

“Ante esta descarada participación en política de Gustavo Petro presentaré denuncia ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representes. Petro pretende saltarse la Constitución, la Ley y la jurisprudencia que prohíben la participación en política”, informó la senadora del uribismo.

El mensaje que causó controversia de Petro fue en el que lamentó el fallecimiento de la senadora Piedad Córdoba y propuso que el Pacto Histórico, la alianza de izquierda que congrega varios partidos de ese sector, pueda consolidarse como un partido único.