María Fernanda Carrascal, representante del Pacto Histórico, ha dejado de ir a trabajar a la Cámara por más de un mes. Estas son las razones

No obstante, todas sus inasistencias son justificadas aunque se desconoce la razón de fondo de muchas de sus fallas. Eso sí, el millonario salario le llega completo.

Solamente en noviembre de 2022 se informó que solicitó un permiso no remunerado que se le otorgó para el 17 de noviembre, día en que se adelantó una sesión plenaria.

En abril de este año faltó el 28 y el 3 de mayo registró inasistencia a la Comisión Séptima, pero llegó a la sesión plenaria. En junio presentó excusa para el día 6 de ese mes y en agosto faltó los días: 1 y 2 porque contaba con un permiso de ocho días y el 15 del mismo mes reportó que no pudo salir de Buenos Aires por cancelación de vuelos en Argentina.

En septiembre no faltó a ninguna sesión, pero la lista de días que no ha ido a trabajar al Capitolio Nacional podría aumentar porque octubre y noviembre no han sido reportados y en este lapso de tiempo ha salido del país.